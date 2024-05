“Morellino del Cuore”, i dieci vini “portabandiera” della denominazione più storica della Maremma

Dal Roggiano Morellino di Scansano Docg 2023 della Cantina Vignaioli Morellino di Scansano al Morellino di Scansano Docg 2023 di San Felo al Morellino di Scansano Docg 2023 di Terenzi (per la categoria riferita all’annata 2023); ed ancora, dal Morellino di Scansano Docg PerBene 2022 di Boschetto di Montiano al Morellino di Scansano Docg 2022 di Morisfarms, dal Morellino di Scansano Docg 2022 di Roccapesta al Morellino di Scansano Docg 2021 di Podere 414 (per la categoria “Intermedio”). E, per la categoria “Riserva”, dal Morellino di Scansano Riserva Docg 2021 di Alberto Motta al Morellino di Scansano Riserva Docg Poggio al Leone 2021 di Val delle Rose, al Morellino di Scansano Riserva Torre del Moro 2020 Docg di Santa Lucia: ecco i “magnifici dieci” del “Morellino del Cuore”, progetto nato dalla collaborazione tra il Consorzio di Tutela Morellino di Scansano Docg ed i giornalisti Roberta Perna e Antonio Stelli, per far conoscere ad un pubblico sempre più vasto una tra le denominazioni più storiche della Toscana. La giuria, composta da sei famosi sommelier di ristoranti italiani (Davide Macaluso, direttore del food & beverage del Principe di Piemonte a Viareggio; Walter Meccia, capo sommelier del Four Seasons a Firenze; Andrea Menichetti, responsabile della Cantina di Da Caino a Montemerano; Jessica Rocchi, maitre e chef sommelier di Andrea Aprea a Milano; Pascal Tinari, maitre e sommelier di Villa Maiella nel Parco della Maiella e Matteo Zappile, restaurant manager di Il Pagliaccio a Roma), hanno degustato alla cieca i campioni (59 in tutto) ed hanno eletto le etichette (oltre 30 le cantine che hanno inviato i campioni in assaggio), che, a loro avviso, rispecchiano quest’anno al meglio il territorio e l’anima del Morellino di Scansano, in cui a fare da re è l’uva sangiovese. Queste etichette diventeranno le protagoniste di eventi, di scena a Firenze, a Roma ed a Milano, dedicati soprattutto ai media ed agli appassionati del “bere bene”.

“Morellino del Cuore - ha spiegato Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio del Morellino di Scansano - è diventato per la denominazione un momento importante e stimolante di confronto tra i produttori: non è una competizione dalla quale escono vinti o vincitori, ma una selezione dei vini di quelle cantine che con le annate in commercio sono riuscite ad interpretare al meglio lo stile unico e inconfondibile del Morellino che ha raggiunto un notevole e diffuso livello qualitativo”.

