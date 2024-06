Movimento Turismo del Vino, il futuro passa dal miglioramento dell’accoglienza in cantina

Il turismo del vino è un asset sempre più importante del turismo italiano, con la voglia di fare esperienze in cantine e territori di tutta Italia, tra calici, piatti tipici e tanta bellezza, storia, arte e non solo, che è sempre più fondamentale come motivazione di viaggio per italiani e stranieri. Ed ora, a guidare il Movimento del Turismo del Vino nazionale, l’Associazione che promuove da oltre trenta anni la cultura dell’ospitalità in cantina, sarà Violante Gardini Cinelli Colombini, già presidente Movimento Turismo del Vino Toscana, succedendo al presidente uscente Nicola D’Auria. Così ha decretato l’assemblea elettiva di scena, oggi, a Roma.

“Sono particolarmente felice e orgogliosa di essere stata scelta dai presidenti regionali del Movimento riuniti oggi in assemblea per ricoprire questo ruolo nell’Associazione che da bambina ho visto nascere in casa e che ora, grazie al lavoro di squadra, dovremo trasformare nel motore che deve fare delle cantine del Movimento il top dell’enoturismo Italiano - dice la neopresidente del Movimento Turismo del Vino, Violante Gardini Cinelli Colombini - nel ringraziare chi mi ha preceduto in questo ruolo, ci tengo a precisare che, per poter raggiungere gli obiettivi prefissati, lavoreremo uniti con il nuovo Cda e con tutti coloro che, dentro e fuori il consiglio, accetteranno di diventare i direttori di singoli progetti. Ci sarà spazio per tutti e daremo la massima visibilità a quelli che metteranno talento e tempo su grandi obiettivi. Oggi le cantine sono aperte tutti i giorni, tutto l’anno, gli eventi devono accendere i riflettori su specifici aspetti dell’offerta creando opportunità ai singoli soci e all’insieme delle associazioni regionali. Desidero che gli eventi nazionali del Movimento Turismo del Vino siano il palcoscenico dove presentare le nuove esperienze offerte dalle cantine ogni anno. È necessario conquistare tutte le tipologie di enoturista, dal wine lover alla generazione Z, dal visitatore amante della natura ed alla ricerca di percorsi sostenibili fino alle agenzie, e per fare questo bisogna poter offrire esperienze diverse create ad hoc sulle diverse motivazioni di viaggio. Per portare in alto le proposte turistiche delle cantine del Movimento bisognerà agire in due modi, definendo degli standard minimi di accoglienza e tramite la certificazione” spiega la neo presidente.

Un lavoro che, dunque, sarà fatto partendo dall’eredità del Consiglio uscente, tra cui un sito, completamente rinnovato e funzionale, “che tra le partnership si pregia di annoverare quella di italia.it, il portale del Ministero del Turismo della Repubblica Italiana. E, tra le novità principali - spiega una nota ufficiale - spicca BACCOmmunity, il chatbot che risponde in tempo reale alle richieste degli enoturisti desiderosi di pianificare le proprie visite in cantina. Questa innovazione è stata possibile grazie alle avanzate funzionalità offerte dall’intelligenza artificiale, progettata per interagire con la community degli enoturisti. Col tempo, il Movimento ha costruito una banca dati di iscritti interessati ad aggiornamenti in tempo reale”.

