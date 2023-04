Napoli, tutto pronto per festeggiare la vittoria in Serie A. Anche il Prosecco celebrativo

Il Napoli di Spalletti, Osimenh e Kvaratskhelia è ad un passo dalla conquista del campionato di Serie A: al netto di tutta la scaramanzia e di tutti gli scongiuri dei tifosi, con 17 punti di vantaggio sulla Lazio a 7 giornate dalla fine, solo la matematica separa la società guidata da Aurelio De Laurentis, dal terzo scudetto, dopo quelli del 1987-1988 e del 1989-1990 (con la firma indelebile di Maradona). Se il Napoli vincerà sabato a Salerno, e la Lazio, domenica, non batterà in casa l’Inter, i festeggiamenti sotto al Vesuvio potranno andare in scena già il 30 aprile, e saranno bagnati, neanche a dirlo, da fiumi di Prosecco, grazie all’accordo tra S.S. Calcio Napoli e Bottega, che hanno dato vita ad uno speciale Prosecco Doc, con la bottiglia di vetro blu oltremare arricchita dallo scudetto, dal logo del club e dalla dicitura “Campione d’Italia 2022-2023”.

“Il nuovo “Prosecco Napoli” sarà disponibile per la vendita a partire dal giorno successivo alla matematica vittoria dello scudetto. Si prevede una produzione in più tranche di 200.000 bottiglie - spiega una nota - che contribuiranno ai festeggiamenti del primo scudetto dopo l’era Maradona”. I tifosi partnenopei, al netto degli scongiuri di rito, sono pronti a brindare.

Copyright © 2000/2023