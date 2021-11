Nasce il più grande trade show dedicato al wine & food italiano. Il battesimo a giugno 2022 a Londra

Due eventi del made in Italy che si uniscono per creare il più grande trade show dedicato a cibo, bevande e attrezzature specializzate, andando a creare un’opportunità unica per i settori della ristorazione e della vendita al dettaglio del Regno Unito e dell’Europa intera: Bellavita Expo, la fiera dell’agroalimentare italiano all’estero controllata da Fiere di Parma e Veronafiere, ha acquisito European Pizza & Pasta Show, il principale evento europeo dedicato a pizza, pasta e bakery.

Il “matrimonio” si celebrerà nell’estate 2022, con l’edizione n. 8 di “Bellavita Expo London” (22-23 giugno), nel Centro Fieristico dell’Olympia National Hall, nel Quartiere West Kensington di Londra, in cooperazione con Cibus e Vinitaly e in associazione con Papa, la Pizza, Pasta & Italian Food Association.

Oltre ai produttori di vino e cibo (dalla pasta alla farina, dalla pizza ai salumi e formaggi, fino ad alimenti a base vegetale) ed ai fornitori di tecnologie alimentari, sono previsti cooking show, wine tasting e dibattiti, con chef stellati, sommelier e i principali professionisti del settore, la presenza del padiglione spagnolo Ibérica Expo e il campionato European Pizza Championship. “Questa acquisizione strategica - commenta Aldo Mazzocco, Ceo di Bellavita Expo - consolida la nostra leadership nel mercato del fuori casa. Nell’arco di tre anni puntiamo a far diventare la European Pizza & Pasta Show la più grande fiera in Europa per il settore foodservice”.

