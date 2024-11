Natale in enoteca: grandi rossi e Champagne protagonisti, ma molti prevedono vendite in calo

Poco più della metà delle enoteche italiane, nell’estate 2024, ha registrato una flessione delle vendite sul 2023. E poco meno di una su due prevede affari in calo, seppur di poco, in vista di fine anno, momento da sempre fondamentale per il business del vino. Per moltissimi, come sempre, sarà il momento più importante per le grandi denominazioni dei vini rossi italiani, seguiti dalle bollicine, Champagne in testa, ma anche dai Metodo Classico del Belpaese, e non solo. E la grande maggioranza concorda sul fatto che i più giovani siano meno propensi a consumare bevande alcoliche in genere rispetto alle generazioni precedenti. Lo dice un’indagine di Vinarius, l’Associazione delle Enoteche Italiane, guidata da Andrea Terraneo, che conta 120 associati in tutta Italia, per un fatturato complessivo di 50 milioni di euro. Il confronto tra le vendite estive 2023 e 2024 rivela un contesto sfidante: il 54,5% degli enotecari segnala, infatti, una diminuzione del fatturato seppure lieve in percentuale, mentre solo il 9,1% ha registrato un miglioramento. Per il restante 36,4%, i volumi sono rimasti invariati. In particolare, per quanto riguarda i vini bianchi, le vendite estive sono rimaste stabili per il 54,5% degli enotecari, mentre solo il 9,1% ha rilevato un incremento. Un dato analogo emerge per gli spumanti, a conferma di una stagione estiva influenzata da fattori economici e climatici che hanno limitato le vendite.

Guardando al prossimo futuro, ancora, sebbene le previsioni per la stagione natalizia riflettano ancora qualche incertezza, con il 45,5% degli intervistati che prevede un calo, è importante notare che una parte significativa degli enotecari, pari al 27,3%, si mostra ottimista rispetto a un possibile incremento, segno che il mercato può riservare sorprese positive. Guardando alle prossime festività, le potenzialità di crescita per categorie di prodotto sono chiare: si evidenzia un netto predominio delle grandi denominazioni dei vini rossi, indicato come prodotto con la maggiore crescita prevista (45,5%), seguito dallo Champagne (36,4%), dai Metodo Classico italiani (9,1%) e dai vini dolci o passiti (9,1%).

Un tema messo in analisi e che merita attenzione è quello sulle conoscenze del consumatore sui vini naturali: “il 72,7% degli enotecari - spiega Vinarius - ritiene che i consumatori abbiano ancora bisogno di maggiore consapevolezza sulle differenze rispetto ai vini convenzionali. Tuttavia, questa necessità si traduce in un’opportunità per il settore, che può rafforzare il dialogo con il pubblico, valorizzando la cultura del vino e la conoscenza dei suoi molteplici volti”.

Anche il tema della propensione al consumo è stato sottoposto ad analisi, in particolare sotto osservazione è stato messo il target delle nuove generazioni (18-25 anni), che mostrano una minore propensione al consumo di alcol rispetto ai loro predecessori (63,6%). “Questa tendenza - commenta Andrea Terraneo - invita a una riflessione: c’è spazio per avvicinare i giovani a un consumo consapevole, valorizzando l’esperienza culturale e sensoriale che il vino è in grado di offrire, ben oltre la mera funzione di bevanda. Anche in un contesto incerto, quindi, è possibile individuare le direttrici del mercato e trarre spunti per affrontare il futuro con consapevolezza e visione, accompagnando le scelte dei consumatori italiani con proposte che sappiano rispondere alle loro esigenze e preferenze. Le enoteche - conclude il presidente Vinarius - continuano a essere un punto di riferimento per comprendere i trend di consumo. Il dialogo diretto con il pubblico offre una prospettiva unica sul mercato e consente di osservare in tempo reale i cambiamenti nelle scelte dei consumatori. I dati raccolti da Vinarius, anno dopo anno, si confermano una risorsa autorevole per l’intero comparto vitivinicolo”.

