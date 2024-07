Nei carrelli della spesa degli italiani al supermercato domina un gusto: il “salato”

Nei carrelli della spesa degli italiani domina un gusto: il “salato”, una caratteristica segnalata sulle etichette di 389 prodotti alimentari confezionati venduti in supermercati e ipermercati, che hanno superato i 198 milioni di euro di sell-out, in crescita del +15,1% nel 2023 sul 2022. A rilevarlo è il dossier “I Gusti del Prodotto” dedicato ai gusti in etichetta, presente nell’ultima edizione dell’Osservatorio Immagino di Gs1 Italy, lo studio semestrale che monitora i fenomeni di consumo nella gdo incrociando le informazioni sulle etichette di oltre 139.000 prodotti digitalizzati dal servizio Immagino di Gs1 Italy Servizi e i dati di NielsenIQ di venduto e consumo.

Il Dossier ha preso in analisi 2.468 prodotti, accomunati dalla presenza di uno dei 13 claim sui gusti individuati dall’Osservatorio Immagino: “agrodolce”, “amaro”, “aromatizzato/aromatiche”, “acido”, “dolce”, “esotico”, “fruttato”, “gustoso”, “piccante”, “salato”, “saporito”, “speziato” e “umami”. Nel 2023 questo paniere ha totalizzato 793 milioni di euro di vendite nel canale supermercati e ipermercati con un trend annuo del +9% a valore e del –4,3% a volume e ha contribuito per il 2,3% al giro d’affari totale dell’intero paniere alimentare rilevato dall’Osservatorio Immagino (esclusi acqua e alcolici). Ma sette claim sono andati controcorrente, essendo riusciti ad aumentare anche le vendite a volume. Si tratta di “fruttato” (+24,4% a valore e +5,7% a volume), “agrodolce” (+10,8% e +5,5%), “amaro” (+11,5% e +1,7%), “speziato” (+6,8% e +1,5%), “esotico” (+7,4% e +1,0%), “piccante” (+10,6% e +0,1%) e, il più recente, “umami” (+106,7% e +31,3%).

