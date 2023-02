Nel 2022 volano le aste online (anche del vino) di Catawiki, porta d’accesso al collezionismo

La crescita dell’inflazione ha causato un piccolo terremoto nell’economia, ma nel 2022 il mercato delle aste online, godendo del vento in poppa iniziato a soffiare forte dall’inizio della pandemia, ha segnato una ulteriore crescita. Diventando, anche in questo 2023, una risorsa irrinunciabile sia per le case d’asta storiche, come Bolaffi, Pandolfini, Il Ponte e Finarte, sia per chi ha nel web il proprio habitat naturale, come Catawiki, che, tra le sedici sezioni del proprio sito - tutto dedicate alle aste di oggetti di qualità, certificati da un team di esperti, dalle automobili ai gioielli, dall’arte al fashion - ne ha una dedicata proprio a vino e whisky, dove ogni giorno finiscono all’asta migliaia di lotti con bottiglie dai più importanti territori del vino d’Italia e del mondo, da Bordeaux alla Rioja, dalla Champagne alla Borgogna, passando per le Langhe e la Toscana, confermandosi porta d’accesso privilegiata per i collezionisti alle prime armi.

Un canale, quello delle aste online, da tenere sotto osservazione, perché nel solo 2022 sono stati oltre 3,7 milioni gli oggetti finiti sotto al martello di Catawiki, tra orologi, whisky, moda, arte e ovviamente vino, con la chiara tendenza, da parte di chi compra, a investire su beni destinati a durare nel tempo. L’Italia, per la piattaforma, è il primo mercato, con 550.000 oggetti acquistati e 750.000 messi all’asta e una spesa media di 1.100 euro. A trainare il mercato, come racconta l’analisi sul 2022 di Catawiki, i beni di lusso che hanno rappresentato la metà delle vendite registrate lo scorso anno. Con l’inflazione che corre, e il costo della vita in forte aumento, sempre più persone hanno cercato fonti di reddito alternative, tanto che nel mese di novembre è stato toccato il record delle 100.000 proposte da parte di venditori italiani, il numero più alto di sempre.

I beni di fascia alta hanno rappresentato circa la metà delle vendite di Catawiki lo scorso anno - moda in testa - con oltre il doppio degli articoli venduti rispetto al 2021. Altri oggetti di lusso da collezione come orologi, whisky e liquori pregiati hanno registrato un incremento a due cifre, confermando la tendenza degli acquirenti a cercare investimenti alternativi nell’incertezza dei mercati azionari e l’alta inflazione. La vera passione degli italiani, però, non è il vino, ma sono gli orologi: tra gli avvisi di ricerca più popolari, sul podio ci sono infatti Rolex, Omega e Seiko, con i mattoncini Lego al quarto posto. Da segnalare poi il boom delle auto d’epoca, ma anche quello della cultura pop, che va dallo sport alla musica al cinema, tra merchandising, poster autografati e cimeli, e dell’arte, coinvolgendo direttamente gli artisti.

