Nel 2024 record storico per il florovivaismo italiano: produzione a 3,25 miliardi di euro (+3,5%)

Tra le eccellenze dell’agricoltura italiana, il florovivaismo italiano registra nel 2024 un nuovo record storico di produzione: il settore vale 3,25 miliardi di euro (+3,5% sul 2023, +23% in 5 anni, +31% in 10 anni, su base Istat). A diffondere il dato è il Report economico di “Myplant & Garden”, la fiera italiana di riferimento per le filiere del verde, a Fiera Milano Rho (18-20 febbraio 2026). Il settore, che rappresenta l’8% delle produzioni vegetali nazionali e il 5,3% del valore complessivo dell’agricoltura, conta 20.000 imprese e oltre 45.000 ettari coltivati. E anche dal punto di vista dell’export, il comparto conferma la propria vocazione internazionale: le esportazioni 2024 hanno toccato 1,62 miliardi di euro (+6,3% in valore, +9,5% in volumi, su dati Crea), con il 70% della produzione destinata ai mercati esteri, principalmente Ue (78%). L’Italia è oggi il terzo esportatore mondiale per valore. E i primi tre mesi 2025 registrano già quasi mezzo miliardo di export.

L’analisi di mercato certifica che tra le regioni capofila ci sono la Toscana con 1,014 miliardi di euro (+3,5%), leader indiscussa del vivaismo (vale il 55% del mercato italiano), la Liguria con 462 milioni di euro (+3,8%) e la Sicilia con 313 milioni di euro (+3,7%). Seguono la Lombardia (287 milioni di euro, +3,6%), Lazio (196 milioni di euro, +3%), Campania (189 milioni di euro, +1,4%), Puglia (178 milioni di euro, +2,2%), Emilia-Romagna (157 miliondi euro, +1,3%) e Veneto (139 milioni di euro, +5%). Il Piemonte (89 milioni di euro, +3,3%) chiude la “top 10”, tallonato sempre da più vicino da un Friuli-Venezia Giulia (88 milioni di euro, +4,9%) in costante crescita da anni.

Lo studio per macroaree registra nel Centro Italia il 39% della produzione nazionale (per un valore di 1,26 miliardi di euro, +3,5%), seguito dal Nord Italia con una quota del 38% (1,23 miliardi di euro, +4,1%) e, quindi, dal Sud Italia per il restante 23% (760 milion di euro, +2,8%).

Infine, il saldo commerciale resta ampiamente positivo anche se cresce anche l’import (888 milioni di euro, +30%).

