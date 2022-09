Nel distretto del Parmigiano Reggiano torna l’appuntamento con “Caseifici Aperti” (1-2 ottobre)

Assistere alla nascita della forma, passeggiare nei suggestivi magazzini di stagionatura, acquistare il formaggio direttamente dalle mani di chi lo crea, in un autentico viaggio nel tempo, accompagnati dai racconti dei casari, alla scoperta di un metodo di lavorazione artigianale, rimasto pressoché immutato da mille anni, e dal quale nasce uno dei prodotti simbolo del made in Italy tra i più amati e famosi al mondo: attesissimo, l’1 e 2 ottobre, torna l’appuntamento con i “Caseifici Aperti”, nel distretto di origine del Parmigiano Reggiano Dop, che va da Parma a Reggio Emilia, da Modena a Bologna e Mantova, terre ricche di storia, arte e cultura. Dove tutti possono partecipare a visite guidate ai caseifici, ai magazzini di stagionatura ed agli spacci che aprono le porte per l’occasione, con tanti eventi e assaggi anche per i bambini, che sono da sempre i più grandi estimatori del Parmigiano.

