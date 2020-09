Nel primo semestre 2020 +9,2% per gli acquisti domestici di cibo e bevande

Non si arresta, dopo la fine del lockdown, la crescita degli acquisti alimentari domestici. Secondo il panel Ismea-Nielsen, dopo l’andamento stagnante del 2019 (+0,4%), il primo semestre 2020 ha fatto registrare un incremento in valore degli acquisti di cibi e bevande del +9,2% su base annua, mettendo a segno la variazione più alta degli ultimi 10 anni. L’andamento positivo degli acquisti alimentari delle famiglie è una diretta conseguenza della chiusura del circuito Ho.re.ca nei mesi clou dell’emergenza sanitaria, e di una ripartenza ancora stentata del canale extra domestico almeno fino al mese di giugno, legata alle restrizioni degli spostamenti e alle modalità di lavoro a distanza di molti italiani.

Al +18% degli acquisti registrato a marzo, hanno fatto eco crescite a doppia cifra anche ad aprile e maggio (rispettivamente +11% e +14%), in parte penalizzate da una Pasqua e un ponte del Primo Maggio senza possibilità di convivialità. Nel giugno 2020, con il graduale ritorno alla normalità, il trend positivo si è leggermente affievolito, attestandosi comunque a +7%, e facendo sì che il secondo trimestre si chiudesse con un incremento di spesa medio dell’11%, dopo il +7% del primo trimestre.

I vari comparti, seppur tutti in terreno positivo rispetto al 2019, hanno avuto una crescita della spesa di diversa intensità: in particolare, carni, formaggi, ortofrutta e oli hanno avuto incrementi superiori alla media (rispettivamente +10,5%, +12,5% , +12%, +13,5% ), mentre segni più sotto la media sono stati registrati dalle acque e bevande analcoliche (+3,5%) e dai prodotti ittici (+4,4%).

A livello di singole referenze, si segnala un’ottima performance della birra (+16,2% in valore), delle uova (+ 22%), delle patate (+20,2%) e degli agrumi (+20%), a fronte di una frenata degli ortaggi di IV gamma, che registrano un decremento della spesa del -6%, e una situazione ancora negativa per il latte fresco (-1,3%), nonostante la chiusura dei bar nel periodo più buio della pandemia.

In relazione alla scelta dei canali distributivi, il canale prevalente resta quello dei supermercati, con uno share del 43%, e un trend positivo del +11,6%; di pari entità la crescita della spesa nei discount (+11,7%), con uno share del 15%. Il quadro si è mostrato in questo arco temporale molto mutevole: nel mese di marzo, dopo un iniziale orientamento quasi esclusivo verso la Gdo, si è registrato un passaggio ai negozi di vicinato (anche frutterie e macellerie). Il trend del canale di vendita “negozi tradizionali”, pur rappresentando solo l’8% dello share, ha registrato un incredibile incremento (+30,7%), ascrivibile anche alla sospensione temporanea delle attività del commercio ambulante (mercati rionali -15,6% nel semestre). Particolarmente penalizzati sono risultati, soprattutto nella fase iniziale, gli ipermercati, spesso localizzati nei centri commerciali, dove la chiusura di tutti gli altri negozi ha disincentivato ulteriormente i consumatori a recarvisi (-1,3% le vendite complessive a fine semestre).

