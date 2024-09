Nella storia con le bollicine Trentodoc: la Ferrari festeggia con il Ferrari al Gp d’Italia di F1

Una giornata entrata nella storia dello sport italiano, per come è arrivata, e quindi all’insegna del talento e di una strategia perfetta, e perché la bellezza e il genio tricolore hanno fatto il giro del mondo, partendo da un luogo sacro dei motori, come l’autodromo di Monza, dove si è scritta la storia della velocità. Tra bollicine & motori, quello andato in scena ieri, a Monza, per la Formula 1 è stato un fine settimana all’insegna dell’italianità con la spettacolare vittoria della Ferrari ottenuta con il pilota Charles Leclerc davanti ad un pubblico pieno di gioia per l’attesa vittoria del Cavallino. Un trionfo che ha meritato un epilogo speciale, con il Ferrari F1 Gran Premio d’Italia Jeroboam, la bottiglia realizzata appositamente per celebrare questo storico appuntamento da Ferrari Trento, cantina simbolo del Trentodoc e della spumantistica italiana, e brindisi ufficiale della Formula 1, il cui design rende omaggio alla bandiera italiana, e che è stato protagonista dei festeggiamenti di Charles Leclerc, Oscar Piastri e Lando Norris, i tre piloti sul podio del Gran Premio di Monza n. 95.

Bollicine, festeggiamenti, ma anche solidarietà, con un Ferrari F1 Gran Premio d’Italia Jeroboam firmato dai tre piloti sul podio, che sarà, infatti, messo all’asta per beneficenza sulla piattaforma F1 Authentics a favore di Make-A-Wish International, organizzazione no-profit fondata negli Stati Uniti che aiuta a soddisfare i desideri dei bambini gravemente malati.

