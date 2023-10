Nell’alleanza per la scuola del Ministero dell’Istruzione, anche l’accordo con Coldiretti

“Tutto il personale che lavora nella scuola avrà sconti che andranno fino a un massimo del 30% su treni, aerei, negozi, agriturismi e mercati che aderiscono alle convenzioni sottoscritte tra Ministero, aziende e associazioni di categoria. Grazie alla forte sinergia fra istituzioni pubbliche e soggetti privati, contiamo di dare un segnale concreto di attenzione a chi lavora per il futuro dei nostri figli. Un’alleanza per la scuola”. Così il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha presentato il piano sperimentale di misure di welfare in favore di docenti, dirigenti scolastici, ausiliari, tecnici e amministrativi della scuola e personale del Ministero che entrerà in vigore dal 9 ottobre.

La misura coinvolge 1,2 milioni di persone, che potranno così accedere alla fruizione agevolata di alcuni beni e servizi messi a disposizione grazie ad accordi stipulati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con aziende - da Italo a Ita Airways, da Trenitalia a Aeroporti di Roma - ed associazioni, tra cui negozi, mercati e agriturismi che aderiscono alla Coldiretti, con cui, ricorda l’associazione agricola, verranno sviluppate anche sinergie e progetti riguardanti tematiche come la promozione delle competenze connesse all’educazione alimentare nelle scuole, la sostenibilità nell’alimentazione, lo sviluppo dell’economia circolare, nonché la promozione del consumo di cibo locale. Nasce così l’idea di percorsi di valorizzazione delle produzioni locali del territorio a km zero, per una sana e sostenibile alimentazione e corretti stili di vita, che si concretizzano all’interno dei mercati e degli agriturismi della rete di Campagna Amica. “È importante sostenere il mondo della scuola e far conoscere i primati qualitativi, ambientali e gastronomici dell’agricoltura italiana anche promuovendo stili alimentari che valorizzano i prodotti del territorio”, commenta il presidente Coldiretti, Ettore Prandini.

