Nell’anno del food delivery il mondo premia la pizza come la regina del cibo da asporto

Il 2020 è stato anche l’anno della “consacrazione” del food delivery. Con la chiusura, totale o parziale, dei canali di ristorazione, la routine alimentare quotidiana si è spostata dai locali, bar e ristoranti in primis, per trovare il proprio regno tra le mura di casa. Ma cosa abbiamo ordinato in questi lunghi mesi? La società inglese MoneyBeach ha fatto un’analisi geografica della situazione aiutandosi con Google e quindi utilizzando i dati di ricerca globale per tenere traccia delle scelte alimentari del mondo. Dopo aver classificato gli alimenti più ricercati in oltre 100 paesi è emerso un chiaro vincitore: la pizza. Parliamo di uno dei simboli del Made in Italy ma così versatile da essere proposto in mille gusti e varianti in tutto il mondo tanto che è impossibile trovare chi non la gradisca.



La pizza è in testa in ben 44 Paesi, dalla Francia alle Barbados, dal Perù alla Finlandia e, ovviamente, in Italia anche se dal Belpaese in tanti storceranno il naso quando sentono nominare la pizza all’ananas ...

Al secondo posto, ci sono i take away cinesi, in testa alle preferenze di 29 Paesi tra cui Stati Uniti e Regno Unito. Il sushi, invece, è la terza scelta da asporto più popolare al mondo, confermando come i cibi meno calorici sono ormai tra i più gettonati insediando gli “evergreen” come i fritti. Se in Europa domina la pizza (anche se non mancano le eccezioni come il sushi in Romania, Ucraina e Svezia, oppure la pasta in Turchia) negli Stati Uniti è amore a prima vista con la cucina cinese mentre il Canada opta per un fish&chips di stampo britannico. In Sud America l’eterno derby tra Brasile e Argentina non trova un punto in comune nemmeno quando si parla di asporto: i primi preferiscono il sushi, a Buenos Aires vince la pizza. In Oceania Australia e Nuova Zelanda vanno forti i sapori della Cina mentre nelle Fiji trionfa il fish&chips. I venditori di kebab fanno affari in Russia, in Cina ovviamente si mangia il cibo di “casa” mentre in India in cima alla classifica delle scelte torna la pizza. E in Africa? Qui la pizza la “spunta” per poco, nel continente le preferenze sono variegate e abbracciano anche food cinese, fish and chips, sushi, pollo fritto e tacos.

