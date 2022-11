In asta da Pandolfini, sul podio dei top lot, ci aono Sassicaia, Case Basse e Romanée-Conti

Superano le stime, in certi casi anche abbondantemente, le assegnazioni dei lotti principali messi all’asta da Pandolfini, pochi giorni fa, a Firenze (che abbiamo presentato qui). Il top lot, come da previsioni, è la verticale di Sassicaia di Tenuta San Guido, con tutte le annate, dalla 1968 alla 2019 (ad eccezione della 1974), battuta a 33.480 euro. Sul podio anche la doppia magnum di Sangiovese 100% Case Basse 2010 di Gianfranco Soldera, a ben 32.240 euro, sensibilmente al di sopra della quotazione iniziale (10.000/20.000 euro), e l’altra doppia magnum di Gianfranco Soldera, quella di Sangiovese 100% Case Basse 2006, aggiudicata a 31.000 euro: si tratta di bottiglie studiate dallo stesso Gianfranco Soldera, per eventi di beneficenza a cui partecipava in prima persona, o per essere regalate agli amici più cari in particolari occasioni, di cui al mondo esistono solo pochissimi esemplari.

La stessa cifra (31.000 euro) la raggiunge anche il re di Borgogna e delle aste, Domaine de la Romanée Conti, con due bottiglie, quella di Romanée Conti 2015 e quella di Romanée Conti 2005. Globalmente, la percentuale dei lotti venduti, sui 744 sotto il martello di Pandolfini, è stata del 98%, per un fatturato totale di 1,54 milioni di euro, che significa il 183% del monte stime e restituisce un valore medio per i lotti venduti di 2.120 euro. Segue, ad una certa distanza, il lotto “Groupe Duclot Bordeaux Prestige Collection 2005”, con una bottiglia ciascuno dei grandi di Bordeaux: Château Latour, Château d’Yquem, Château Cheval Blanc, Pétrus, Château Haut Brion, Château La Mission Haut Brion, Château Margaux, Château Lafite Rothschild, Château Mouton Rothschild, battuto a 17.360 euro. Bene anche il lotto di Salon, con 7 bottiglie di Cuvée S (una magnum di 2008 e due bottiglie di 2004, 2006 e 2007), che ha sfiorato i 10.000 euro (9.920 euro).

Non potevano mancare il Masseto, l’iconico Merlot bolgherese della Famiglia Frescobaldi, con una verticale di nove annate (2010-2018) aggiudicata a 8.432 euro, ed il Barolo Monfortino Riserva di Giacomo Conterno, con una doppia magnum di 2010 battuta a 6.448 euro. Infine, da segnalare tra i top lot, le sei bottiglie de Le Pergole Torte 2008 di Montevertine , a 2.356 euro.

