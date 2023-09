Nestlè, il marchio alimentare di maggior valore al mondo: 22,4 miliardi di dollari (+8%)

Nestlè è, per l’ennesima volta, il marchio alimentare di maggior valore al mondo: 22,4 miliardi di dollari, in crescita del +8% rispetto al 2022, secondo il “Food & Drink Report 2023”, firmato dalla principale società di consulenza per la valutazione dei marchi, Brand Finance. Il valore del marchio Nestlé è aumentato costantemente, grazie alla forte crescita delle vendite nel suo ampio e variegato portafoglio di brand, che permette a Nestlé di soddisfare i gusti in continua evoluzione dei consumatori, stando al passo con le tendenze. Il marchio cinese di prodotti lattiero-caseari Yili (valore del marchio in crescita del 17% a 12,4 miliardi di dollari) mantiene il titolo di secondo marchio alimentare di maggior valore al mondo. Tra i marchi al top dell’industria degli snack, che hanno aumentato il proprio valore con una media impressionante del 40%, svetta la performance di Lay’s (valore del marchio in crescita del 29%, a 11,1 miliardi di dollari), che mantiene la terza posizione in top 100.

Non ci sono marchi italiani sul podio, e neanche nelle prime dieci posizioni, occupate tutte da brand di Usa e Cina, ad eccezione della quarta posizione, dove troviamo la francese Danone. Al quinto posto Tyson, il secondo maggiore produttore di carne di pollo, manzo e maiale al mondo; al sesto posto la Kellog’s; in settima posizione Quaker, storico marchio di fiocchi d’avena, cereali e snack, oggi nel gruppo PepsiCo; in ottava posizione il produttore cinese di salse e aromi Foshan Haitian Flavouring & Food Co; al nono posto Mengniu Dairy, altro gigante del latte e dei latticini di Cina; al decimo posto Mars Wrigley, il principale produttore mondiale di cioccolato, gomme da masticare, mentine e caramelle alla frutta.

Bisogna scendere fino alla posizione n. 16 per trovare il gruppo Barilla, che vale 3,9 miliardi di dollari e perde due posizioni rispetto al 2022, a causa di un incremento di valore inferiore alla media, dovuto in parte al cambio sfavorevole con il dollaro. Il Gruppo Ferrero è, invece, presente con tre marchi divers: Kinder (2,5 miliardi di dollari) alla posizione n. 35 (12 in meno di un anno fa), Nutella (1,7 miliardi di dollari), alla posizione n. 59 (ossia 13 posizioni in meno del 2022) e Ferrero Rocher (1,3 miliardi di dollari) alla n. 72 (e quindi 22 posizioni più giù di un anno fa). Nel complesso, il valore del Gruppo Ferrero è di 5,5 miliardi di euro, ed il calo in classifica dei suoi marchi, proprio come nel caso di Barilla, è ascrivibile sostanzialmente al cambio sfavorevole. Appena al di fuori della top 100 del 2023, troviamo Amadori, Parmalat, Galbani e Fratelli Beretta.

Il “Food and Drink Report 2023” include anche i 25 marchi di maggior valore dell’industria del beverage, con al vertice, senza grosse sorprese, Coca-Cola, nonostante un calo del 5% sul 2022, per un valore pari a 33,5 miliardi di dollari, superiore quindi alla stessa Nestlè. Molto bene gli energy drink, con Red Bull al terzo posto e un valore di 7 miliardi di dollari, seguita da Monster (6,8 miliardi di dollari, +8%) e Gatorade (4,9 miliardi di dollari, +7%). Guardando ai brand del Belpaese, troviamo Lavazza alla posizione n. 19, con un valore di 1,4 miliardi, e San Pellegrino alla n. 25, con un valore di 800 milioni di dollari.

