Nestlè si conferma il primo marchio di cibo al mondo in valore. Barilla n. 1 tra gli italiani

Il colosso multinazionale svizzero Nesltè, con un valore di 20,8 miliardi di dollari (+7% sul 2021), su conferma il marchio del food più prezioso del mondo, davanti al cinese Yili, valutato 10,6 miliardi (+10%), attivo nel settore dei latticini, e al marchio americano di patatine Lay’s, che sale sul podio in terza posizione, con un valore di 8,6 miliardi di euro, e una crescita del 31%. A metterli in fila, come sempre, il “Food & Drink 2022 Report” https://brandirectory.com/download-report/brand-finance-food-and-drink-2022-preview.pdf di Brand Finance, società specializzata nell’analisi e nelle strategie dei grandi marchi (e che, nei mesi scorsi, ha incoronato Moet & Chandon brand n. 1 del vino mondiale, con un valore di 1,4 miliardi di dollari). Su un totale di 253,1 miliardi di dollari messo insieme dai primi 100 marchi del food, gli Usa dominano con 99 miliardi e 41 marchi, davanti alla Cina con 39,8 miliardi di dollari e 12 marchi, alla Svizzera con 29 miliardi di dollari e 5 brand, tanti quanti l’Italia, che mette insieme 11,3 miliardi di dollari. Grazia a marchi come Barilla (n. 14 e primo brand italiano), Kinder (n. 23), Nutella, (n. 46) e Ferrero Rocher (n. 50), tutti e tre del gruppo Ferrero, ed Amadori (n. 96).

