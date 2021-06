Niente cibo a domicilio per chi è a dieta? Non più: nel boom del delivery nasce quello “su misura”

Niente cibo a domicilio per chi è a dieta? Non più. Nel boom del delivery nell’anno del Covid, ora c’è anche quello “su misura”: “Panda Delivery”, una start-up made in Italy che consegna a casa pasti per chi segue un piano alimentare specifico, selezionando i prodotti più adatti e pre-porzionando gli alimenti secondo i quantitativi prescritti per i clienti a dieta o con intolleranze alimentari (nei meal-kit pronti da cucinare: il servizio è attivo su Roma e provincia).

Ma non solo l’idea - di Carlo Scardino, 36 anni, romano, con esperienza decennale nel campo della ristorazione, ma che ha perso il lavoro a causa della pandemia - nasce anche dal fatto che seguire una dieta si rivela per molte persone un’operazione complicata per due ragioni: è fondamentale essere organizzati, fare la spesa regolarmente per avere sempre gli ingredienti prescritti e cucinare in maniera sana, mentre la mancanza di tempo per fare la spesa regolarmente o per cucinare diventa uno delle cause principali di abbandono del piano alimentare.

