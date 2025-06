Non solo menu e wine list, per far funzionare un ristorante serve conoscere la legislazione

Studiare il menu e la carta dei vini, decidere l’arredamento, progettare linee strategiche per marketing ed il management ristorativo, gestire i rapporti con i clienti: quando si decide di aprire un ristorante è facile imbattersi in manuali dedicati a questi temi. Ben pochi, se non addirittura nessuno, si occupano, invece, delle regole che la legge pretende nei confronti di manager, titolari di imprese di ristorazione e somministrazione e clienti, nei luoghi di ristoro. Senza considerare che, spesso per consuetudine, viene sottovalutata l’importanza dei molteplici diritti e regole a cui si deve fare riferimento. Il libro “A Cena con Diritto. Norme, Leggi e sentenze indispensabili per far funzionare il tuo ristorante” del giurista Alessandro Klun (Dario Flaccovio Editore, 264 pagine, 26 euro), ha un obiettivo ambizioso: far comprendere ai protagonisti del settore che nel percorso di crescita e di sostenibilità di un’azienda di somministrazione alimentare la conoscenza della legge ha un ruolo fondamentale. Dall’apertura all’Haccp, dallo scontrino alla responsabilità civile (e non) nei confronti degli ospiti, alla gestione delle recensioni e della comunicazione digitale, anche alla luce dello sviluppo dell’Ai, “A Cena con Diritto” è un’imperdibile road map legale e giuridica, solido quadro di riferimento legislativo per tutte le fasi di lavoro e gli adempimenti quotidiani.

Nel volume, che fa parte della collana “Accadde Domani FuTurismo”, diretta da Nicoletta Polliotto, domande e risposte su cosa preveda la legge nel caso di apertura di un ristorante, della valorizzazione del coperto e di un sovraprezzo per la modifica di un piatto o un servizio come il piattino di condivisione, dell’esercizio del diritto di taglio e diritto di tappo, di gestione di recensioni e contenuti prodotti da influencer così come molte altre, troveranno risposta in quest’opera, con un linguaggio semplice, molti esempi e buone pratiche di immediata applicabilità. Il testo è imperdibile per nuovi e consolidati professionisti della ristorazione e del mondo HoReCa. ma anche utile e attraente per il vasto pubblico composto dagli avventori del ristorante.

Il libro è inoltre arricchito da sezioni speciali che sintetizzano o evidenziano maggiormente i contenuti legali trattati, strumenti fondamentali per rispondere alle esigenze specifiche del professionista della ristorazione e della somministrazione alimentare. Oltre alla lettura del testo, il lettore può tenersi in contatto con l’autore, accedendo a un’area riservata tramite Qr Code, con notizie di settore e materiali tecnici in continuo aggiornamento.

La prefazione, curata da un narratore d'eccezione, Enrico Vignoli, Director of operations Francescana Family, realtà e format internazionale di cucina a firma dello chef Massimo Bottura, offre considerazioni e spunti personali e stimolanti che invitano alla lettura del libro. Tra le interviste brevi presenti nel libro, scopriamo le riflessioni di riconosciuti imprenditori di settore come Cristina Bowerman, chef del ristorante stellato “Glass Hostaria” a Roma, Filippo Saporito, titolare del ristorante “La Leggenda dei Frati” a Firenze, Stefano Ciotti, titolare del ristorante “Nostrano” a Pesaro, oltre a contributi di esperti di Ai e digitale, come Simone Puorto e Domenico Maria Jacobone, Giovanni Di Tomaso, consulente food & wine management, Nicoletta Polliotto, marketer e brand strategist per aziende del settore food e travel, i cui interventi hanno aggiunto punti di vista innovativi e interessanti ai temi e alle problematiche affrontati nel testo.

