“Oiv Awards” 2024: il libro “Raccontare il Trentino del vino” unico italiano tra i premiati

Con il suo Teroldego che caratterizza la viticoltura della Piana Rotaliana, le bollicine di montagna del Trentodoc, e la sua denominazione “Trentino Doc” dentro la quale si esprimono tanti vitigni peculiari, dal Kerner al Manzoni Bianco, dal Moscato Giallo a quello Rosa, dal Müller Thurgau alla Nosiola, dal Traminer al Lagrein, dal Marzemino alla Schiava, ma non solo, il Trentino del vino è uno dei tanti scrigni di diversità del panorama enoico del Belpaese. E proprio e “Raccontare il Trentino del vino”, libro firmato da un decano della cultura del vino come il professor Attilio Scienza, dall’archeologa Rosa Roncador e dal giornalista, critico e profondo conoscitore del vino del Trentino, Nereo Pederzolli, è l’unico titolo italiano selezionato tra i vincitori degli “Oiv Awards” 2024, il premio letterario dell’Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino che, nell’anno del centenario, ha visto il record di 81 volumi in gara, da 22 Paesi.

Un libro, “Raccontare il Trentino del vino”, già vincitore del “Premio Biblioteca Bruno Lunelli - Un Libro Di Vino” 2023, promosso da Ferrari e dedicato esclusivamente alla letteratura enoica e firmato dalla Biblioteca Bruno Lunelli, fondata da Franco e Marcello Lunelli.

Copyright © 2000/2024