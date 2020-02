Oltre 1 milione di litri di vino sequestrati in una cantina “clandestina” del Lazio

Oltre 1 milione di litri di vino sfuso e in bottiglia, per un valore commerciale di oltre 1 milione di euro, sono stati sequestrati in una cantina “clandestina” ed in uno stabilimento del Lazio. L’operazione è stata condotta nelle ultime 24 ore da 30 Ispettori dell’Icqrf Lazio, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tivoli, comunica il Ministero delle Politiche Agricole. Ad essere sequestrati anche prodotti per la sofisticazione non nocivi, tra cui aromi sintetici, starter di fermentazione, nutrienti, coloranti, oltre ad attrezzature e cisterne utilizzate per l’attività di produzione illecita di vino. L’operazione, a tutela dei consumatori e della qualità del vino italiano, ha avuto successo anche grazie alle analisi svolte dai laboratori dell’Icqrf che hanno riscontrato nei campioni prelevati nel corso delle indagini la presenza di zuccheri estranei all’uva e di acqua aggiunta.

