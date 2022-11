“OperaWine 2023”, ecco le 130 cantine selezionate da “Wine Spectator” per “Vinitaly 2023”

Evento-simbolo che celebra il vino italiano come “wine dream” per eccellenza nel mondo e, in particolare, l’intramontabile passione degli americani per le nostre etichette che fa degli Usa il primo mercato per l’export del Belpaese, “OperaWine 2023” ha svelato dal “wine2wine” le 130 cantine, selezionate da “Wine Spectator”, per “Vinitaly 2023”, a Verona. Dove, il 1 aprile, saranno le protagoniste del più prestigioso tasting firmato in Italia dall’influente magazine americano. E che, come ormai da tradizione consolidata, rappresenta il prologo dell’evento di riferimento del vino italiano (Veronafiere, 2-5 aprile), con i vini-icona di 20 Regioni, con la Toscana “regina” con Piemonte e Veneto, e dalle quali arriveranno 10 cantine “new entry” (ma il totale è lo stesso del 2022, ndr) per raccontare, tra alta qualità, eleganza e glamour, la bellezza dell’Italia del vino.

Rossi bianchi, rosé e spumanti a rappresentare il meglio del made in Italy enologico per il mercato estero, a partire da quello americano. Vinitaly e “Wine Spectator” (che, da pochi giorni, ha chiuso il suo evento cult a New York, dove WineNews ha partecipato, la “Wine Experience”, forse il più importante evento del mondo del vino) svelano domani (ore 17) al “wine2wine” a Veronafiere la nuova selezione di 130 cantine di “Operawine 2023”, realizzata in collaborazione con la più prestigiosa rivista americana di settore, diretta da Jeffery Lindenmuth, Alison Napjus e Bruce Sanderson. E, tra le quali, sono 10 in nuovi ingressi (e 20 le uscite) sul 2022, e, tra le presenze regionali, in testa c’è la Toscana (35 cantine selezionate), che conquista posizioni con il Brunello di Montalcino, il Chianti Classico, Bolgheri ed i Supertuscan, seguita a distanza dal Piemonte dei prestigiosi Barolo e Barbaresco (19) e dal Veneto del Prosecco, dell’Amarone della Valpolicella e del Soave in “grande spolvero” (17). Giù dal podio, ma in buona crescita, due Regioni del Mezzogiorno - Sicilia (10) e Campania (8) - in una presenza che a livello di macroaree vede il Nord con 57 griffe, il Centro con 44 e il Sud con 29.

“Wine Spectator” è una delle riviste in grado di determinare un’importante influenza sui consumatori nei mercati di riferimento. Negli Usa è considerata un’autentica guida al lifestyle enologico per un mercato che, da tempo, rappresenta lo sbocco principale delle esportazioni di vino, a partire da quello italiano che, con 2,3 miliardi di euro a valore registrati nel 2021, rappresenta quasi 1/3 delle importazioni statunitensi. Quest’anno, grazie al dollaro forte, la domanda americana ha sinora sofferto meno di altri il surplus dei costi a causa dell’inflazione: a tutto settembre, secondo l’Osservatorio Uiv/Vinitaly su base dogane, le importazioni di bollicine sono ancora in terreno positivo (+6% in volume e +8 in valore), mentre è in calo la domanda dei vini fermi tricolore (-7,2% in volume e -1,3% in valore).

Il matching tra le griffe selezionate e i vini di riferimento protagonisti “Operawine 2023” verrà reso noto qualche giorno prima di “Vinitaly 2023” (Veronafiere, 2-5 aprile).

“Wine Spectator” e Vinitaly, ecco le 130 cantine di “OperaWine 2023”

Le aziende selezionate da “Wine Spectator” per questa edizione sono 130 (come nel 2022, contro i 186 del 2021, edizione speciale per il decimo anniversario, 103 del 2019 e 107 del 2018).

Abruzzo - Masciarelli

Basilicata - D’Angelo

Basilicata - Elena Fucci

Basilicata - Grifalco della Lucania

Calabria - Librandi

Campania - Mastroberardino

Campania - Feudi di San Gregorio

Campania - Quintodecimo

Campania - Montevetrano

Campania - San Salvatore

Campania - Colli di Lapio

Campania - Terredora di Paolo

Campania - Salvatore Molettieri

Emilia-Romagna - Tenuta Pederzana

Friuli/Venezia-Giulia - Vie di Romans

Friuli/Venezia-Giulia - Marco Felluga

Friuli/Venezia-Giulia - Bastianich

Friuli/Venezia-Giulia - Livio Felluga

Friuli/Venezia-Giulia - Gravner

Friuli/Venezia-Giulia - Jermann

Lazio - Famiglia Cotarella

Liguria - Cantine Lunae Bosoni

Lombardia - Guido Berlucchi

Lombardia - Ca’ del Bosco

Lombardia - Conte Vistarino

Lombardia - Nino Negri

Lombardia - Bellavista

Lombardia - Arpepe

Lombardia - Rainoldi

Marche - Umani Ronchi

Marche - Garofoli

Marche - Bisci

Molise - Catabbo

Piemonte - Produttori del Barbaresco

Piemonte - Pio Cesare

Piemonte - Cavallotto

Piemonte - Giacomo Borgogno & Figli

Piemonte - Vietti

Piemonte - Paolo Scavino

Piemonte - Aldo Conterno

Piemonte - Marchesi di Barolo

Piemonte - Massolino

Piemonte - Elvio Cogno

Piemonte - G.B. Burlotto

Piemonte - G.D. Vajra

Piemonte - Oddero

Piemonte - Pecchenino

Piemonte - Renato Ratti

Piemonte - Giuseppe Mascarello & Figlio

Piemonte - Falletto di Bruno Giacosa

Piemonte - Luciano Sandrone

Piemonte - Roagna

Puglia - Tormaresca (Antinori)

Puglia - Masseria Li Veli

Puglia - Leone de Castris

Sardegna - Agricola Punica

Sardegna - Argiolas

Sicilia - Cusumano

Sicilia - F. Tornatore

Sicilia - Planeta

Sicilia - Morgante

Sicilia - Donnafugata

Sicilia - Tasca d’Almerita

Sicilia - Feudo Montoni

Sicilia - Benanti

Sicilia - Tenuta delle Terre Nere

Sicilia - Graci

Trentino/Alto Adige - Cantina Nals Margreid

Trentino/Alto Adige - Elena Walch

Trentino/Alto Adige - Cantina Terlano

Trentino/Alto Adige - Ferrari

Trentino/Alto Adige - Tenuta San Leonardo

Toscana - Tenuta San Guido

Toscana - Tenuta Sette Ponti (Feudo Maccari)

Toscana - Ornellaia

Toscana - San Filippo

Toscana - Castello Banfi

Toscana - Siro Pacenti

Toscana - Biondi Santi

Toscana - Casanova di Neri

Toscana - Il Poggione

Toscana - Poggerino

Toscana - Barone Ricasoli

Toscana - Rocca delle Macìe

Toscana - Istine

Toscana - San Felice

Toscana - Lamole di Lamole

Toscana - San Giusto a Rentennano

Toscana - Tenuta di Trinoro (Passopisciaro)

Toscana - Vecchie Terre di Montefili

Toscana - Le Macchiole

Toscana - Mazzei (Castello di Fonterutoli)

Toscana - Petrolo

Toscana - Altesino

Toscana - Canalicchio di Sopra

Toscana - Carpineto

Toscana - Castello di Monsanto

Toscana - Castello di Volpaia

Toscana - Marchesi de’ Frescobaldi

Toscana - Valdicava

Toscana - Boscarelli

Toscana - Castellare di Castellina (Rocca di Frassinello & Feudi del Pisciotto)

Toscana - Fattoria di Fèlsina

Toscana - Fontodi

Toscana - Castello di Albola

Toscana - Castello di Ama

Toscana - Rocca di Montegrossi

Umbria - Scacciadiavoli

Umbria - Tabarrini

Umbria - Arnaldo Caprai

Umbria - Lungarotti

Umbria - Antinori /Castello della Sala

Valle d’Aosta - Les Crêtes

Veneto - Masottina

Veneto - Nino Franco

Veneto - Romano Dal Forno

Veneto - Tommasi (Paternoster)

Veneto - Masi

Veneto - Tommaso Bussola

Veneto - Zenato

Veneto - Tedeschi

Veneto - Allegrini

Veneto - Monte del Frà

Veneto - Gini

Veneto - Leonildo Pieropan

Veneto - Prà

Veneto - Roberto Anselmi

Veneto - Suavia

Veneto - Bertani

Veneto - Zymè

Focus - Sono 10 le aziende che parteciperanno per la prima volta a “OperaWine 2023”:

1. Colli di Lapio

2. San Salvatore

3. Conte Vistarino

4. Masottina

5. Giacomo Borgogno & Figli

6. Feudo Montoni

7. Cantina Nals Margreid

8. Lamole di Lamole

9. Vecchie Terre di Montefili

10. Monte del Frà

Focus - Le aziende, selezionate per l’edizione del 2023, che non hanno partecipato all’edizione 2022, sono 10:

1. Elena Fucci

2. Tenuta Pederzana

3. Gravner

4. Bellavista

5. Marchesi di Barolo

6. Masseria Li Veli

7. Argiolas

8. Tenuta delle Terre Nere

9. Tenuta Sette Ponti (Feudo Maccari)

10. Arnaldo Caprai

