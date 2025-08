Pac, l’Unione Europea rinnova per un altro anno l’aumento del tetto anticipi: dal 50% al 70%

Gli eventi meteorologici estremi che hanno avuto un impatto sulle rese negli ultimi anni e, non ultima, l’incertezza creata dalla tensioni commerciali: sono tra i motivi per i quali la Commissione Europea ha rinnovato per un altro anno l’aumento del tetto degli anticipi della Politica Agricola Comune (Pac), ovvero quei fondi che gli Stati membri possono concedere a loro discrezione agli agricoltori bisognosi di liquidità. Dal 16 ottobre, infatti, gli imprenditori agricoli potranno ricevere fino al 70% dei pagamenti diretti in anticipo, rispetto al precedente 50%, mentre i pagamenti anticipati per gli interventi basati sulla superficie e sugli animali nel quadro dello sviluppo rurale potranno essere aumentati fino all’85%, invece del 75%. La stessa misura era stata autorizzata da Bruxelles a settembre 2024, pensata proprio per andare incontro alle esigenze di liquidità degli agricoltori europei.

