Panettone e vino rosso: ecco i simboli di Natale secondo i fan della pagina Facebook di WineNews

Panettone e rosso: il Natale ha i suoi simboli, uno a tavola ed uno nel bicchiere scelti dai fan di WineNews su Facebook, che hanno risposto a centinaia ai due sondaggi “natalizi”, lanciati nei giorni scorsi sul più popolare dei social network, dove i “like” sono ormai tantissimi (quasi 50.000...), e le interazioni sempre più fitte. Così, la community social di WineNews ha festeggiato stappando principalmente vini rossi, nel 48% dei casi, con il bianco al 29% e le bollicine, considerate il vino delle feste per antonomasia, appena al 19%, ed i rosati che si fermano al 3,5%. Una istantanea che fotografa una realtà tutto sommato tradizionale, in un Paese da sempre “rossista” anche a Natale, con il re della tavola che, come detto, è il panettone, votato in modo quasi plebiscitario (64%) come “piatto simbolo” natalizio dei wine lovers, seguito a distanza dai tortellini (17,4%), di un soffio davanti alla pasta al forno (17,3%), mentre il cappone si ferma appena all'1,1%.

