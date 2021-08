“Parmigiano Reggiano Design Challenge” 2021: il disegno al servizio del made in Italy

Si chiama “Parmigiano Reggiano Design Challenge” 2021, ed è il concorso che invita designer professionisti, studenti e appassionati a presentare idee di design di prodotto basate sul tema dell’“autenticità” e ispirate ai valori del made in Italy, con cui il Consorzio del Parmigiano Reggiano vuole valorizzare elementi strettamente associati alla cultura del Belpaese come qualità, tradizione, artigianato e gusto, posizionandosi sul mercato americano come love brand.

Ci sono tre categorie: “Cucinare”, che riguarda prodotti come grattugie, coltelli, taglieri, utensili; “Mangiare”, quindi piatti, ciotole, posate, tovaglioli; e “Sedersi”, ossia credenze, tavoli, sedie, sgabelli. L’obiettivo è quello di presentare concetti di prodotto progettati per creare un’esperienza migliore e più autentica di ogni fase che va dalla preparazione al gustarsi un piatto, prestando particolare attenzione a materiali, tecnologie, funzionalità e sostenibilità.

Le proposte possono essere presentate online sotto forma di schizzi, rendering o foto di prototipi, entro il 15 settembre 2021. I vincitori saranno annunciati nel mese di ottobre 2021, e a sceglierli sarà una giuria che comprende alcuni tra i più grandi nomi dell’industria del design.

