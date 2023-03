Pasqua Vini “porta” la luna a Vinitaly 2023, con la suggestiva istallazione site-specific by fuse*

La luna, uno dei simboli più evocativi dell’immaginario umano, è la protagonista della suggestiva installazione site-specific “Luna Somnium”, ideata da fuse*: commissionata da Pasqua Vini, sarà protagonista a Vinitaly 2023 (Verona, 2/5 aprile), come un sogno che si realizza attraverso la creatività umana. Una similitudine perfetta con la visione stessa di Pasqua Vini, un laboratorio di ricerca continua, aperto al dialogo e al confronto, che non ha paura dell’inesplorato e del nuovo.

La bellissima opera, che WineNews è in grado di anticipare, sarà presentata, ufficialmente, domani a Milano: prosegue così il percorso dell’azienda veneta nei territori dell’arte, in una liason che vede sempre più le grandi cantine farsi mecenati per promuovere i linguaggi del futuro.

Un percorso già iniziato lo scorso anno con “Amygdala.n”, sempre firmata da fuse*, un’opera d’arte generativa: ispirandosi alla storia e alle caratteristiche di Palazzo Maffei Casa Museo di Verona, gli artisti avevano tradotto in un’installazione dati generati da Twitter in tempo reale un algoritmo per fare un omaggio all’intera città. Fondato nel 2007, fuse* è uno studio d’arte multidisciplinare di Modena che si concentra sull’esplorazione delle possibilità espressive delle tecnologie digitali, con l’obiettivo di interpretare la complessità dei fenomeni umani, sociali e naturali, in particolare attraverso installazioni e performance multimediali dal vivo.

