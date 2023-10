Per la prima volta tasting (con pubblico) dei 100/100 dei wine critic mondiali (12 novembre, Monza)

Dal Sassicaia (miglior vino del mondo 2015 per Wine Spectator) al Brunello di Montalcino Il Marroneto (due volte 100/100 per Robert Parker), dal Barbaresco Roagna (due volte 100/100 Decanter) al Barolo Monvigliero Burlotto (100/100 per Robert Parker), da Tenuta di Trinoro (100/100 Robert Parker) al Montevertine, passando per Solaia, Ornellaia e Masseto: la degustazione dei 100/100 va in scena in Villa Reale, a Monza, il 12 novembre. E, “L’Eccellenza in Villa”, la prima degustazione italiana di vini da collezione (quindi i più rari e costosi vini italiani), sarà aperta al pubblico (biglietto a 110 euro, orario dalle ore 15 alle ore 19). I migliori fine wines italiani, venduti in genere solo su assegnazione, verranno presentati dai produttori in persona, a “Monza Wine Experience” 2023: oggi le etichette più ricercate da enotecari, ristoratori, collezionisti e appassionati sono vendute ormai quasi solo ed esclusivamente su assegnazione. Data l’esiguità del loro numero, le cantine sono costrette a selezionare a chi venderle, creando liste di assegnazione. Solo se un cliente in lista non acquista il vino si procede allora all’inserimento di uno nuovo in attesa, altrimenti l’accesso rimane una chimera, indipendentemente dal prezzo che si è disposti a spendere. Questo meccanismo rende sempre più alto il prezzo di tali vini e sempre più difficile per gli appassionati riuscire ad assaggiarli o ad acquistarli, non essendo presenti a manifestazioni pubbliche che non siano riservate alla stampa di settore.

Nella Villa Reale di Monza sarà di scena un walk around tasting con i migliori produttori, ai quali andrà l’onore e l’onere di raccontare agli appassionati i segreti di questi gioielli, spesso introvabili, dell’enologia italiana. A selezionare questi vini, il giornalista e critico enogastronomico di Decanter, una delle testate del vino più importanti al mondo, Aldo Fiordelli. “Oggi c’è un evento sul vino ogni weekend - ha spiegato Samantha Ceccardi (Visionplus), che organizza “L’Eccellenza in Villa” - così, con Aldo Fiordelli, ci siamo chiesti come proporre qualcosa di nuovo, di stimolante e soprattutto di spessore. Qualcosa che non si fosse mai visto prima. A rendere ancora più unico l’appuntamento sarà la splendida cornice della Villa Reale di Monza, adeguata ad una così importante selezione di vini. Pur volendo fare un evento aperto a tutti, il prezzo del biglietto ha dovuto per forza di cose rispecchiare il valore di un evento che raccoglie le etichette più rare e pregiate dell’enologia italiana. Tuttavia, è anche la prima volta che simili vini vengono proposti al pubblico e non solo alla stampa o agli addetti ai lavori”.

Accanto alla top selection, ci sarà una sala dedicata al Barolo, con un banco d’assaggio con le migliori Mga (Menzioni Geografiche Aggiuntive) delle Langhe e con i produttori più prestigiosi della denominazione. L’evento è la vera novità della “Monza Wine Experience” 2023, evento enologico dedicato al vino di prestigio, dopo le masterclass su Amarone, Barolo e Franciacorta e la cena di gala che vede alternarsi ai fornelli un dream team di chef, su tutti lo staff del Piazza Duomo di Alba (tre stelle Michelin) di Enrico Crippa.

Focus - “L’Eccellenza in Villa”, le 60 etichette in degustazione

• Allegrini Veronese Igt La Poja 2017

• Antoniolo Gattinara Docg San Francesco 2018

• Antoniolo Gattinara Gattinara Riserva 2018

• Arnaldo Caprai Montefalco Sagrantino Docg 25 Anni 2019

• Arnaldo Caprai Montefalco Sagrantino Docg Collepiano 2019

• Avignonesi Toscana Igt Avignonesi In Grandi Annate 2018

• Banfi Brunello di Montalcino Vigna Marrucheto 2018

• Barone Pizzini Franciacorta Bagnadore 2015

• Bertani Amarone della Valpolicella Classico 2013

• Biondi-Santi Tenuta Greppo Brunello di Montalcino Docg 2017

• Ca’ del Bosco Franciacorta Riserva Docg Annamaria Clementi 2014

• Cantina Terlano Doc Alto Adige Terlano Primo I Terlaner Grand Cuvée 2020

• Cantina Terlano Doc Alto Adige Terlano Nova Domus Terlaner Cuvée Riserva 2020

• Cantine Lunae Colli di Luni Doc Vermentino Numero Chiuso 2019

• Cantine Lunae Colli di Luni Doc Vermentino Numero Chiuso 2020

• Castell’in Villa Chianti Classico

• Castello del Terriccio Igt Toscana Lupicaia 2018

• Castello di Monsanto Toscana Igt Fabrizio Bianchi Sangioveto Grosso 2016

• Ceretto Barolo Docg Ceretto Barolo Prapò 2014

• Ceretto Barbaresco Docg Ceretto Barbaresco Bernadot 2014

• Burlotto Docg Barolo Monvigliero 2019

• Di Meo Fiano di Avellino Riserva Alessandra 2013

• Di Meo Greco di Tufo Riserva Vittorio 2008

• Domenico Clerico Doc Nebbiolo Langhe Nebbiolo Capisme-E 2022

• Domenico Clerico Barolo Docg Barolo Docg Ginestra Ciabot Mentin 2019

• Emidio Pepe Trebbiano d’Abruzzo Doc

• Famiglia Cotarella Igp Lazio Montiano 2019

• Federico Graziani Igt Terre Siciliane Bianco Mareneve 2020

• Ferrari Trento TrentoDoc Giulio Ferrari Riserva del Fondatore 2010

• Ferrari Trento TrentoDoc Ferrari Riserva Lunelli 2015, TrentoDoc 2015

• Fontodi Colli della Toscana Centrale Igt Flaccianello della Pieve 2020

• Girlan Alto Adige Doc Gschleier Alte Reben Vernatsch 2021

• Grattamacco Bolgheri Doc Grattamacco 2020

• Isole e Olena Igt Cepparello 2020

• Il Marroneto Brunello di Montalcino Docg 2018

• Joaquin Sarl Taurasi Riserva Docg Taurasi Riserva della Società 2015

• La Crotta di Vegneron Valle d’Aosta Doc Chambave Muscat Attente 2020

• Luigi Maffini Dop Cilento Fiano Pietraincatenata 2021

• Marchesi Antinori Toscana Igt Solaia 2020

• Montevertine Igt Toscana Le Pergole Torte 2020

• Montevertine Igt Toscana Montevertine 2020

• Ornellaia Bolgheri Doc Superiore Ornellaia 2020

• Passopisciaro Igt Terre Siciliane Rosso Franchetti 2021

• Passopisciaro Igt Terre Siciliane Rosso Contrada 2021

• Pieropan Soave Classico Doc La Rocca 2021

• Pieropan Soave Classico Calvarino 2021

• Pievalta Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg San Paolo 2020

• Petrolo Doc Valdarno di Sopra Galatrona 2021

• Roagna Barbaresco

• San Leonardo Igt Delle Dolomiti San Leonardo 2018

• Stefano Amerighi Doc Syrah Doc Cortona 2020

• Stefano Amerighi Doc Apice Doc 2019

• Tasca d’Almerita Contea di Sclafani Doc Tenuta Regaleali Rosso del Conte 2017

• Tenuta di Biserno Igt Biserno 2020

• Tenuta di Biserno Igt Il Pino di Biserno 2021

• Tenuta di Fessina Etna Bianco A’Puddar

• Tenuta di Trinoro Igt Rosso Toscana Tenuta di Trinoro 2020

• Tenuta di Trinoro Igt Rosso Toscana Le Cupole 2021

• Tenuta J. Hofstätter Alto Adige Doc Barthenau Vigna S. Urbano Pinot Nero 2019

• Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri Doc Sassicaia 2020

• Tenuta Santa Caterina Grignolino d’Asti Doc Monferace 2017

• Travaglini Giancarlo Gattinara Riserva Gattinara Riserva Docg 2017

Copyright © 2000/2023