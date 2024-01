Pioggia di primati per la Dieta Mediterranea che è ancora una volta la migliore al mondo

Nessuna sorpresa al vertice, la leadership rimane intaccata. Per il settimo anno consecutivo è la Dieta Mediterranea la migliore al mondo come dimostra la classifica di U.S. News & World Report, storica rivista statunitense. Un trionfo vero e proprio per il regime alimentare più diffuso in Italia (e non solo), Paese che produce molti degli alimenti che vanno a costruire la “piramide” da seguire per uno stile di vita corretto che può iniziare proprio dal cibo.

Con uno “score” dell’85,1%, la Dieta Mediterranea batte la dieta Dash (75,4%) e, ancora più nettamente, la dieta Mind (60,7%), che va a completare il podio. Ma, anche nelle singole classifiche, la Dieta Mediterranea vola ai piati alti: primo posto, tra le diete più facili da seguire, n.1 anche tra le diete per la salute del cuore oltre che tra quelle adatte alla famiglia, per la miglior alimentazione sana, per le ossa e la salute articolare, per i diabetici. Su undici categorie complessive, la Dieta Mediterranea conquista per sette volte il primato, compreso quello più prestigioso della migliore in assoluto. E non vanno dimenticati anche alcuni “piazzamenti” di rilievo, come il secondo posto tra le migliori diete a base vegetale, dietro soltanto alla dieta Flexitarian, con la piazza d’onore che si ripete anche nel ranking delle migliori diete dimagranti.

La classifica “U.S. News Best Diets” hanno visto il coinvolgimento di un panel di esperti, dai dietisti ai medici specializzati: ben 30 le tipologie di diete che sono state prese in considerazione. “La dieta mediterranea - si legge nella descrizione - si concentra sulla qualità della dieta piuttosto che su un singolo nutriente o gruppo alimentare. Numerosi studi hanno dimostrato che riduce il rischio di patologie croniche, tra cui malattie cardiache e diabete di tipo 2, promuovendo al contempo la longevità e migliorando la qualità della vita”.

Una dieta, anche economica e piacevole da seguire grazie alla varietà dei prodotti, che si basa su frutta, verdura, cereali (meglio se integrali), olio d’oliva, pesce, erbe aromatiche e che accetta, con moderazione, pollame, uova, yogurt e formaggio. Compreso un buon bicchiere di vino rosso, perché la Dieta mediterranea oltre che un piacere fa rima anche con cultura.

