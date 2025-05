Pizza: qualità (39%) e prodotti tipici e locali (9%) guidano le scelte dei consumatori

Il settore della pizza in Italia si conferma vitale e in evoluzione, con una crescente attenzione alla qualità (39%), alla valorizzazione dei prodotti tipici e locali (9%) e allo sviluppo del brand del pizzaiolo (7%). I prezzi, sebbene in aumento, riflettono un’offerta sempre più articolata e orientata all’eccellenza. Emerge dai dati dell’Osservatorio sulla Pizza, diffusi, nei giorni scorsi, a Tuttopizza 2025 a Napoli.

La pizza Margherita continua a dominare il mercato della ristorazione, secondo l’Osservatorio, con il 63% dei locali che la propone ad un prezzo compreso tra i 5 e gli 8 euro. Un 13% dei ristoranti offre questa specialità a meno di 5 euro, mentre l’11% la colloca nella fascia di prezzo tra 8 e 12 euro. Solo il 13% supera i 12 euro. Per le pizze gourmet, continua l’Osservatorio, i prezzi salgono ulteriormente, tanto che il 44% dei locali fissa il prezzo massimo tra 10 e 15 euro, e il 15% supera la soglia dei 20 euro, puntando su ingredienti ricercati e lavorazioni artigianali.

Tra le tipologie di pizza offerte, secondo l’indagine online dell’Osservatorio realizzata tra marzo e maggio su un campione nazionale di operatori del settore pizza (ristoratori, pizzaioli, imprenditori), la pizza Napoletana domina con il 52 % delle preferenze, davanti alla pizza in teglia (7%), alla pizza crunch/croccante (2%) e alla pizza in pala (2%). Le versioni senza glutine, gourmet e fritte si attestano fra il 2% e il 6%. I driver di scelta del cliente sono qualità della pizza (72%) e reputazione online (7%), seguiti da menu vario (6%), atmosfera del locale (5%) e servizio (4%).

“Numeri che confermano la vitalità del comparto ma indicano anche le sfide che gli operatori dovranno affrontare nei prossimi mesi. Tuttopizza nasce proprio per dare risposte concrete a queste esigenze, con temi che riguardano la formazione, l’aggiornamento professionale e il confronto con gli operatori del settore sui nuovi trend”, ha detto Raffaele Biglietto, direttore e co-ideatore della fiera.

