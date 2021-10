“Pizzerie d’Italia 2022”, la guida del Gambero Rosso premia l’evoluzione del settore

Oltre 680 esercizi segnalati, con “Pepe in Grani ” di Franco Pepe a Caiazzo (Caserta) e “I Tigli” di Simone Padoan a San Bonifacio (Verona) al top), con più di 60 nuovi ingressi; un’appendice dedicata delle migliori pizzerie italiane nel mondo; 6 new entry nella vetta della classifica premiati con i “Tre spicchi”, un nuovo “Tre Rotelle” (per le pizzerie al taglio, con al top e “Pizzarium” di Roma di Gabriele Bonci) e 9 premi speciali: ecco, in pillole, i numeri della guida “Pizzerie d’Italia 2022” targata Gambero Rosso. Un’edizione, la n. 9, che racconta la “nuova normalità” di un settore che ha dato prova di grande vitalità e capacità di reinventarsi e rinnovarsi con nuove consapevolezze.

Molti pizzaioli hanno sfruttato il periodo di stop imposto dalla pandemia per studiare, migliorare e diversificare gli impasti: un mix di generi che, dalla pizza in teglia alla pizza al padellino, dalla pizza al vapore alla pizza alla pala è sempre più presente nei menu dei maestri pizzaioli. Si sono moltiplicati gli orti di proprietà e, in alcuni casi, sono nate vere e proprie aziende per garantire una pizza sempre più agricola e sostenibile. Dopo l’anno zero della pandemia, la guida torna con voti e classifiche e crescono i premi speciali con riconoscimenti ad hoc per il bere miscelato, il servizio di sala, la valorizzazione del territorio. Nella speciale classifica delle regioni, la Campania è al vertice con 19 locali premiati, seguita dalla Toscana con 16, Lazio con 14, Piemonte con 7, Veneto con 6, Lombardia e Sicilia con 5, Abruzzo e Sardegna con 3, Emilia Romagna con 2 e Liguria, Basilicata, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Calabria e Puglia con 1.

“L’Unesco ha definito la pizza Patrimonio Immateriale dell’Umanità - dichiara Paolo Cuccia, presidente Gambero Rosso - l’arte della pizza è un’arte tutta italiana che il Gambero Rosso da anni, attraverso la guida, accompagna nella crescita e nella promozione. I maestri dell’impasto sono i nuovi portavoce dei prodotti d’eccellenza del nostro Paese ed è questo il motivo che ci ha spinto a coinvolgerli nel Comitato Scientifico organizzato dalla Fondazione Gambero Rosso senza scopo di lucro, per contribuire alla focalizzazione e allo sviluppo dei corsi di Gambero Rosso Academy e di Gambero Rosso University”. “Il nostro impegno nel diffondere il “verbo della pizza” oltrepassa i confini nazionali - continua l’amministratore delegato Gambero Rosso Luigi Salerno - anche in questa edizione segnaliamo le migliore pizzerie italiane nel mondo, arricchendo così la conoscenza e la diffusione della vera pizza made in Italy”.

Focus - I Tre Spicchi 2022

96

Pepe in Grani - Caiazzo

I Tigli - San Bonifacio

95

La Filiale a L’Albereta - Erbusco

I Masanielli - Caserta

Renato Bosco Pizzeria - San Martino Buon Albergo

94

Gusto Divino - Saluzzo

La Notizia - Napoli

Sestogusto - Torino

93

50 Kalò - Napoli

Apogeo Giovannini - Pietrasanta

Francesco & Salvatore Salvo - Napoli

La Notizia - Napoli

Oliva da Concettina ai Tre Santi - Napoli

Pizzeria Salvo - San Giorgio a Cremano

Seu Pizza Illuminati - Roma

92

Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti - Seravezza

Da Clara - Venetico

La Contrada - Aversa

Le Follie di Romualdo - Firenze

Framento - Cagliari

Gusto Madre - Alba

Montegrigna - Tric Trac - Legnano

Officine del Cibo - Sarzana

La Pergola - Radicondoli

Piano B - Siracusa

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni - San Mauro Torinese

Sforno - Roma

Sirani - Bagnolo Mella

Sorbillo - Napoli

La Ventola - Rosignano Marittimo

91

400 Gradi - Lecce

Casale Rufini - Gallicano nel Lazio

Chicco - Colle di Val d’Elsa

Crosta - Milano

La Divina Pizza - Firenze

Da Ezio - Alano di Piave

Al Fresco - Firenze

In Fucina - Roma

La Gatta Mangiona - Roma

Gigi Pipa - Este

Giotto - Firenze

Libery - Torino

Enosteria Lipen - Triuggio

Mamma Rosa - Ortezzano

Mediterraneo - Pordenone

L’Orso - Messina

Proloco DOL Centocelle - Roma

Re | Mi - Sassari

Giovanni Santarpia - Firenze

‘O Scugnizzo - Arezzo

Lo Spela - Greve in Chianti (FI)

Il Vecchio e il Mare - Firenze

90

10 Diego Vitagliano - Napoli

10 Diego Vitagliano - Pozzuoli

180g Pizzeria Romana - Roma

Da Attilio alla Pignasecca - Napoli

Berberè - Castel Maggiore

BOB Alchimia a Spicchi - Montepaone (nuovo ingresso)

Pizzeria Bosco - Tempio Pausania

La Braciera - Palermo

Agriristorante Il Casaletto - Viterbo

Disapore La Pietra - Cecina

Era Ora - Palma Campania

Fandango - Potenza

Giangi Pizza e Ricerca - Arielli

Grigoris - Mestre (VE)

Le Grotticelle - Caggiano

Guglielmo Vuolo Verona - Verona

Impastatori Pompetti - Roseto degli Abruzzi

Largo 9 - Firenze (nuovo ingresso)

Mater - Fiano Romano

Le Parùle - Ercolano (nuovo ingresso)

Perbacco - La Morra

Piccola Piedigrotta - Reggio Emilia

Proloco Pinciano - Roma

Pupillo Pura Pizza - Frosinone (nuovo ingresso)

Qvinto - Roma (nuovo ingresso)

Sbanco - Roma

La Sorgente - Guardiagrele

Starita - Napoli

Tonda - Roma

Verace Elettrica - Milazzo (nuovo ingresso)

Villa Giovanna - Ottaviano

Casa Vitiello - Caserta

Vola Bontà Per Tutti - Castino

ZenZero Osteria della Pizza - Pisa

Le Tre Rotelle

95

Pizzarium - Roma

94

Saporè Pizza Bakery - San Martino Buon Albergo

92

Panificio Bonci - Roma

Masardona - Napoli

Oliva Pizzamore - Acri

90

Forno Brisa - Bologna

Lievito Pizza, Pane - Roma

Menchetti - Arezzo

Pizzeria Sancho - Fiumicino

Tellia - Torino (nuovo ingresso)

Premi speciali

I Maestri dell’impasto - Premio speciale

Lombardia

Antonio Pappalardo - Inedito, Brescia; La Cascina dei Sapori, Rezzato (BS)

Campania

Diego Vitagliano - 10 Diego Vitagliano - Napoli, Pozzuoli

Pizzaiolo emergente - Premio speciale

Sicilia

Concetto Fiorentino - Era Ora Ortigia, Siracusa

Ricerca e Innovazione - Premio speciale

Liguria

Officine del Cibo - Sarzana (SP)

Le pizze dell’anno - Premio speciale

Pizza a Degustazione

Toscana - Lo Spela, Greve in Chianti

Petto d’Anatra - Petto d’anatra cotto a bassa temperatura, fiordilatte, spinacino fresco, salsa al whisky

Pizza all’Italiana

Veneto - Al4, Roncade

Tonno Subito - Scamorza affumicata, ventresca di tonno e misticanza all’aceto, salsa tartara di mandorle

Pizza Napoletana

Campania - La Contrada, Aversa

Summer Light - Scarola saltata, provola, hummus di ceci, cucunci, sfoglia di baccalà, rosti di patate e zest di limone

Pizza a Taglio

Lazio - Lievito Pizza, Pane - Roma

Pizza con friggitelli - Friggitelli arrostiti con bufala, pomodorini e alici, tutto a crudo

Pizza Dolce

Lazio - Seu Pizza Illuminati, Roma

Assoluto di pesca - Namelaka alla pesca bianca, zabaione, salsa di vino e pesche, brunoise di pesca noce, menta, chips di pesca tabacchiera, noci pecan

Pizza e Territorio

Le migliori interpretazioni delle tradizioni locali - Premio speciale

Lazio

Prelibato, Roma

La miglior proposta di bere miscelato - Premio speciale

Toscana

Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti - Seravezza

Il miglior servizio di sala - Premio speciale

Sicilia

Archestrato di Gela - Palermo

La migliore carta delle bevande - Premio speciale

Emilia-Romagna

Piccola Piedigrotta, Reggio Emilia

La migliore carta dei dolci - Premio speciale

Campania

I Masanielli, Caserta

