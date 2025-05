Ponte del 2 giugno, l’enogastronomia guida la spesa di chi viaggia con oltre 2 miliardi di euro

In vista del ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica, scattano le partenze per quasi un italiano su tre (29%), pari a circa 14,5 milioni di persone, desiderose di concedersi almeno un giorno di vacanza. A rivelarlo è un’indagine online condotta da Coldiretti, che sottolinea come questo appuntamento rappresenti il primo vero “assaggio” dell’estate, favorito anche dal ritorno del caldo.

La maggior parte dei viaggiatori ha scelto di restare entro i confini nazionali, puntando su mete facilmente raggiungibili per ottimizzare il tempo a disposizione.

Le località balneari si confermano le preferite, superando le città d’arte, seguite da montagna e campagna. Tra le soluzioni di alloggio più gettonate spiccano alberghi, b&b e seconde case, spesso riaperte proprio in vista dell’estate.

Non mancano, però, le visite a parenti e amici, così come il crescente interesse per gli agriturismi, con oltre 26.000 strutture attive in tutta Italia. Secondo Terranostra, associazione nazionale per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio, le prenotazioni negli agriturismi sono sostenute non solo dal bel tempo, ma anche dalla varietà di esperienze offerte: dalla cucina tipica alle degustazioni, fino alle attività all’aria aperta. Un trend che conferma il ruolo centrale dell’enogastronomia, che si conferma la voce di spesa principale per chi viaggia, con oltre 2 miliardi di euro destinati a ristoranti, trattorie, pizzerie, agriturismi, street food e souvenir alimentari.

L’Italia si conferma, così, una meta d’eccellenza per il turismo del gusto, grazie a un patrimonio agroalimentare unico in Europa: 328 specialità Dop/Igp/Stg, 529 vini certificati, 5.547 prodotti tradizionali e la rete di Campagna Amica, con mercati a km zero, sagre e itinerari del vino e dell’olio.

