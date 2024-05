“Premio Gambelli” 2024 al miglior enologo “under 40” ad Ovidio Mugnaini (Sala del Torriano)

Classe 1984, nato in Toscana, esperienze in Trentino e in Toscana, dal 2010 lavora per l’azienda vinicola Sala del Torriano di San Casciano in Val di Pesa, in Chianti Classico. Ovidio Mugnaini ha vinto l’edizione 2024 del “Premio Gambelli”, il riconoscimento all’enologo “under 40” il cui lavoro incarna al meglio l’idea di vino portata avanti da Giulio Gambelli, il maestro toscano del Sangiovese, promosso da Aset Toscana, e di scena, nei giorni scorsi, nel “Regina Ribelle - Vernaccia di San Gimignano Wine Fest”, l’evento promosso dal Consorzio della Vernaccia di San Gimignano nella “New York del Medioevo”. “Premio Gambelli” viene assegnato, ogni anno, al professionista reputato il migliore nell’esaltare le tipicità di ogni vitigno, le caratteristiche del territorio e l’annata vendemmiale. “Dedico la vittoria a mio nonno che, per me, è stato un maestro di cantina e di vigneto - ha detto Ovidio Mugnaini - è qualcosa di straordinario essere avvicinato al nome di Gambelli, uno che ha dato così tanto al vino e all’enologia. Come del resto ringrazio l’azienda per la quale lavoro con tutti i suoi interpreti: il lavoro di questo gruppo mi ha permesso di coronare un piccolo sogno, perché per me il vino, come per mio nonno e per Giulio Gambelli, è prima di tutto passione e questo riconoscimento non può che alimentarla ancora, spronandomi a cercare di lavorare sempre meglio”.

