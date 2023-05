Profumo di rose e calici di rosè nelle più belle e famose boutique della moda italiana al mondo, dove il felice ed affascinante connubio tra le griffe-icona del mondo del vino e quelle della moda si rinnova con una nuova “shopping experience” di primavera, nel segno del gusto e dell’eleganza: nasce l’evento “Rose Rosè”, da oggi al 7 maggio,nei negozi in Via Borgognona a Roma, la via per eccellenza dello shopping di lusso nella Capitale, e, dal 7 maggio al 15 maggio, in quelli nelle vie del “Quadrilatero della Moda” del MonteNapoleone District a Milano, dove si degustano i migliori vini rosati del Comitato Grandi Cru d’Italia.

Una “Mini-Vendemmia”, sul format collaudato di quella classica in ottobre, ormai appuntamento fisso per fashion victims ed eno-ppassionati, che celebra simbolicamente la raccolta delle uve nei territori del vino italiano anche in città, in Via Condotti e Piazza di Spagna a Roma.

Per la prima volta, stasera, Via Borgognona esplode di primavera con gusto ed eleganza grazie a “Rose Rosè” e una passeggiata nella storica via del rione Campo Marzio, tra le più eleganti della Capitale, punteggiata di fioriere colme di rose, per gustare un calice di vini rosé delle cantine del Comitato dei Grandi Cru d’Italia offerto nelle boutique del lusso: Herno è legato a Tenute Guicciardini Strozzi, Missoni a Colle Massari, Carolina Herrera a Il Pollenza, mentre Zimmermann “sposa” Velenosi, Zegna invece Ferrari e Iro Collavini; a Gianvito Rossi è destinato Leone De Castris, a Eddy Monetti il rosè di Agricole Vallone e a Il Bisonte quello di Umani Ronchi; infine Malo fa coppia con Villa Sandi, Eleventy con Pala, Forte Forte con Varvaglione, Fratelli Rossetti con Banfi e per chiudere Alysi è abbinato a Rivera.

MonteNapoleone District, l’Associazione che riunisce oltre 120 Global Luxury Brand del “Quadrilatero della moda” nelle Vie di MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta e San Pietro all’Orto, e gli hotel 5 stelle lusso, con il Patrocinio del Comune di Milano, prosegue idealmente “Rose Rosè”, in un connubio perfetto tra eleganza, gusto, bellezza e solidarietà, offrendo agli appassionati la possibilità di passeggiare tra i negozi più belli del mondo, in una nuova cornice creata da meravigliose installazioni aeree composte da grandi sfere di pino ricoperte di rose dislocate lungo le vie, alla scoperta delle ultime tendenze della moda e degustando i migliori vini rosati d’autore selezionati sempre dal Comitato Grandi Cru d’Italia. E sostenendo, in vista della “Festa della Mamma” (14 maggio), la Fondazione Theodora, onlus che offre supporto ai bambini ricoverati in reparti pediatrici di alta complessità di ospedali su tutto il territorio nazionale e alle loro famiglie.

