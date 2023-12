Programma Nazionale di Sostegno al vino: 323 milioni di euro per la campagna 2024/2025

144,1 milioni di euro per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, 98 milioni di euro per la promozione sui mercati dei Paesi esteri, 57,6 milioni di euro per gli investimenti, 19,2 milioni di euro per la distillazione dei sottoprodotti e 4,8 milioni di euro per la vendemmia verde: ecco l’allocazione dei 323,8 milioni di euro di fondi europei a disposizione per l’Italia, secondo il decreto del Ministero dell’Agricoltura sulla Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025 per il Programma Nazionale di Sostegno del settore vitivinicolo. Di cui 275,2 saranno ripartiti tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ed il resto gestito a livello nazionale dal Ministero. Alla Sicilia spetta il primato delle risorse, con 52,4 milioni di euro (di cui 33 milioni di euro per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, 10 milioni di euro per gli investimenti e 8 milioni di euro per la promozione), davanti al Veneto, con 37,3 milioni di euro, e alla Puglia, con 29,2 milioni di euro.

