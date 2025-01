Puristi, edonisti, sentinelle e seguaci: i nuovi profili dei “food lovers” italiani

Negli ultimi anni, il settore alimentare ha subito una trasformazione significativa, che ha influenzato profondamente i gusti, le abitudini alimentari e il modo in cui si sceglie il cibo e si consumano i pasti, soprattutto grazie al delivery. Questa evoluzione è guidata da una crescente ricerca di autenticità, personalizzazione e benessere, che si riflette nelle nuove tendenze e nei comportamenti alimentari quotidiani. I “puristi”, pionieri dell’alimentazione consapevole e del cibo multifunzionale; gli “edonisti”, considerati degli innovatori del piacere culinario e dei piccoli riti giornalieri; le “sentinelle”, veri e propri guardiani dell’origine tracciabile e della cucina sostenibile; e, infine, i “seguaci” che vedono il cibo come un’esperienza sociale e culturale: questi i profili dei “food lovers” tracciati dall’edizione n. 8 dell’Osservatorio Just Eat 2024, in collaborazione con Squadrati.

Secondo lo studio sulle abitudini alimentari degli italiani, i “puristi” vedono nell’alimentazione un’opportunità per nutrire mente e corpo, scegliendo ingredienti di qualità come superfood, alimenti fermentati o ricchi di probiotici, e piatti e ingredienti con comprovati benefici per la salute. Questo profilo riflette una tendenza che coinvolge il 39% degli italiani, con il 66% di questi che associa il cibo al concetto di “mangiare pulito”, dimostrando un intenso interesse alla qualità degli ingredienti selezionati e al proprio benessere. Il loro carrello della spesa è ricco di alimenti “senza” (senza glutine, senza lattosio), sostituti della carne e prodotti biologici o a km 0. Frequentano e ordinano da ristoranti plant-based, dove le verdure non sono più un mero accompagnamento, ma le vere protagoniste.

Gli “edonisti” - afferma lo studio - considerano il cibo come un momento di piacere irrinunciabile, da celebrare ogni giorno e in ogni occasione. Per loro, ogni pasto è un’esperienza sensoriale unica, un momento di celebrazione, che trasforma anche i piccoli traguardi quotidiani in feste culinarie. “Il comfort food - spiega Just Eat - è al centro del loro mondo, piatti che non solo saziano, ma appagano anche emotivamente, evocando calore e benessere. Il rito dello snack di mezzanotte è un piacere a cui non rinunciano mai, perché anche in piena notte il cibo può essere un’esperienza travolgente. Il loro carrello della spesa è ricco di prodotti golosi, ma di qualità, come cibi arricchiti di proteine, integratori per il benessere, e prodotti pensati per le occasioni speciali, che vengono però consumati anche nelle giornate più ordinarie. Per gli “edonisti”, in conclusione, non è solo questione di “cosa” si mangia, ma di “come” si vive il momento: trasformare un pasto semplice in un’occasione speciale è il loro mantra.

Le “sentinelle” sono dei veri e propri difensori della sostenibilità, impegnati nella scelta di alimenti dall’origine tracciabile e in un’alimentazione anti-sprechi. Per loro - continua lo studio - il cibo non è solo nutrimento, ma una responsabilità verso il pianeta e le generazioni future. Al centro del loro universo culinario si trovano le trattorie, dove la cucina è schietta e genuina, e la cucina povera diventa una nobile protagonista. La semplicità dei piatti, con pochi ingredienti veraci, rappresenta per loro la vera essenza del cibo.

Infine, lo studio delinea il profilo dei “seguaci”, dei veri e propri “social food lovers”. Per loro mangiare diventa un atto di condivisione e appartenenza a una community. In questo modo, ogni pasto diventa un’occasione per connettersi agli altri e celebrare le ultime tendenze ispirate dagli influencer e dalle piattaforme social. Seguono con entusiasmo i piatti ispirati alle serie tv e ai film, e si lasciano influenzare dalle ricette virali su TikTok come la Baked Feta Pasta, i rigatoni alla vodka e il Cloud Bread, e su Instagram. I loro carrelli della spesa si popolano di alimenti che sono diventati popolari tra influencer e celebrità. Quando si tratta di ristoranti - prosegue Just Eat - i “seguaci” sono spesso clienti abituali di locali ispirati a film, serie tv e altre forme di intrattenimento, dove possono vivere un’esperienza culinaria che fa sentire loro parte di qualcosa di più grande. Per i “seguaci”, il cibo è un mezzo per esprimere la propria passione, seguire le tendenze del momento e ribadire la cultura che amano, trasformando ogni pasto in una celebrazione sociale e culturale, conclude lo studio.

