Racchiusa in bottiglia e immortalata in uno scatto fotografico, Gerardo Cesari premia l’“Eleganza”

L’“Eleganza di nascita” secondo Claudio Orlandi (primo classificato) e l’“Eleganza mistica” per Eliseo Seggiorato (terzo classificato), due opere che rappresentano le icone dell’eleganza, e “Scolpita nell’aria” di Sossio Mormile (secondo classificato) che, invece, mostra il volto dell’eleganza mistica e religiosa, nella sezione “Open”: ecco gli scatti vincitori del “Premio Fotografico Internazionale Jèma”, promosso dalla cantina Gerardo Cesari, all’edizione n. 3 di scena nei giorni scorsi al “Festivaletteratura” di Mantova, e dedicato al “saper fare il vino” come forma di espressione artistica e di civiltà. Sintetizzata alla perfezione anche da “Omaggio a Lucio Fontana”, un suggestivo tributo all’aura imperitura del maestro Lucio Fontana, firmato dal fotografo Michele Gregolin per la sezione “Master”. E con la griffe veronese che ha conferito anche il premio “Personalità della Cultura, del Giornalismo e dello Spettacolo” al giornalista, scrittore e interprete teatrale Andrea Scanzi per il suo impegno nel promuovere la divulgazione giornalistica e culturale attraverso uno stile che ben coniuga i tradizionali mezzi comunicativi al linguaggio dei social.

L’“Eleganza” è la cifra stilistica dell’intera filosofia produttiva della Gerardo Cesari, un tassello fondamentale che, insieme alle edizioni passate del Premio dedicate alla “Purezza” ed all’“Attesa”, compone il mosaico di Jèma, Corvina in purezza e vino unico nel suo genere, al quale è dedicato il riconoscimento.

