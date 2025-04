“Rare and Special Wine Auction” by Finarte: Romanée-Conti n. 1, poi Monfortino ed Ester Canale

Guida, come spesso accade, la Francia con Domaine de la Romanée-Conti, mito autentico della Borgogna, grazie, questa volta, al Romanée-Conti Grand Cru 1965 (con una base d’asta di 5.000 euro), ma l’Italia conquista gli altri due gradini del podio, con il box contenente tre bottiglie di Barolo Monfortino Riserva 2015 di Giacomo Conterno, uno dei nomi più prestigiosi delle Langhe (che parte da 2.700 euro), e con una jeroboam da 5 litri di Barolo Ester Canale Poderi dell’Antica Vigna Rionda 2019 di Giovanni Rosso, con tanto di box originale (una base d’asta di 2.200 euro). Questo è il “podio speciale”, riferito alla categoria vino, di “Rare and Special Wine Auction”, l’asta a tempo by Finarte che abbraccia, fino al 5 maggio, una proposta ampia e di qualità con etichette iconiche.

Nella top 10, infatti, c’è ancora Conterno (n. 4) con la magnum di Barolo Monfortino del 1955 (base d’asta 2.000 euro) che precede (n. 5) un big di Bordeaux, lo Château Lafite-Rothschild 1er Grand Cru Classé da tre litri (1.800 euro). Posizione n. 6 e n. 7 per il Marc de Bourgogne, vendemmia 1989, di Domaine de la Romanée-Conti (1.500 euro), e n. 8, ancora una volta per il Barolo di Giacomo Conterno con una storica bottiglia di Monfortino del 1937 (base d’asta 1.200 euro). A chiudere la top 10, due lotti di Brunello di Montalcino Riserva 1964 della leggenda Biondi-Santi (contenente due bottiglie a lotto, con base d’asta a 1.200 euro).

Italia che è rappresentata, tra i lotti presenti nell’asta by Finarte, anche da altre autentiche eccellenze enoiche come, ad esempio, Gaja, Rinaldi, Masi, Tedeschi, Antinori, Frescobaldi, Soldera Case Basse e Tenuta San Guido. Il prezzo più alto, a base d’asta, lo strappa, però, un whisky che arriva dalla Scozia, ovvero il The Glen Garioch 1971 8 Yo (che parte da 6.500 euro).

