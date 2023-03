Raspelli, Mariola, Pepe e Montersino sono i Personaggi dell’Anno per Italia a Tavola 2023

Il giornalista e volto televisivo Edoardo Raspelli, lo chef star dei social Max Mariola, il famoso pizzaiolo Franco Pepe, il pasticcere Luca Montersino; ma anche Salvatore Trapanese (docente Banqueting Manager) e Deborah Santoro (barlady): sono i vincitori del Premio Italia a Tavola 2023, storico concorso (edizione n. 15), volto ad eleggere il Personaggio dell’Anno dell’enogastronomia e dell’accoglienza, attraverso un sondaggio che comprende varie categoria e che ha visto la partecipazione di oltre mezzo milione di votanti. Nella categoria Opinion Leader si aggiudica il podio il critico enograstronomico e conduttore Edoardo Raspelli: ma per il reporter di Alma TV non si tratta della prima vittoria in assoluto. Raspelli aveva già conquistato un’edizione ed entra, dunque, nella cerchia dei “bistellati”. Il noto chef, e volto amatissimo sui social network e nel mondo della televisione, Max Mariola (di Casa Mariola) ha vinto la categoria dei Cuochi sbaragliando la concorrenza, anche grazie alla grande dedizione nel coinvolgere il proprio pubblico. Nella categoria Pizzaioli e Panificatori in testa sin dall’inizio Franco Pepe (di Pepe in Grani), che, nelle scorse edizioni, si era sempre posizionato sul podio, senza però mai vincere. Per i Pasticceri trionfa Luca Montersino, che ha conquistato la seconda edizione del Premio di Italia a Tavola nella propria carriera. Per la categoria Sala e Hotel, vince Salvatore Trapanese, docente Banqueting manager a Procida, mentre nella sezione Barman la regina del settore è la barlady Deborah Santoro, di Pollina Resort.

