Regione che vai, pasta che trovi: sono 200 le ricette tradizionali censite da Unione Italiana Food

L’amore per la pasta, il rapporto quasi sentimentale che lega gli italiani ai piatti della tradizione, è passione forte e questione identitaria. Non a caso, secondo Unione Italiana Foodci, siamo proprio noi tra i più grandi consumatori con oltre 23 chili annui pro-capite di consumo. Oltre 1 italiano su 2 (54%) la mangia ogni giorno, con il pranzo che diventa pasto d’elezione per 8 italiani su 10: un attaccamento che dimostra come, in un mondo che va sempre più verso il fast food e le cucine internazionali, la pasta rimanga saldamente radicata nella cultura italiana.

In una “sfida” immaginaria, le differenze regionali raccontano una storia ancor più interessante. Nel Sud Italia, 7 italiani su 10 mangiano pasta ogni giorno, contro i 4 italiani su 10 del Nord Ovest. E, secondo il censimento di Unione Italiana Food, su 500 formati di pasta esistenti, sono 200 le ricette regionali documentate. Nella classifica delle regioni con maggior numero di ricette regionali, c’è l’Emilia-Romagna al primo posto con 12 ricette di pasta tipiche locali. Seguono a pari merito Piemonte, Toscana e Campania con 11 ricette.

“Il nostro Paese è una grande risorsa di biodiversità che trova la declinazione ideale nella pasta, un piatto unico completo. Come a dire, si dice pasta, ma si legge Dieta Mediterranea”, commenta il nutrizionista Luca Piretta. Lo conferma il recente studio sul tema di Preply, piattaforma per l’apprendimento delle lingue online, “Dalle Alpi alla Sicilia: i piatti più popolari delle 20 regioni italiane”, che ha analizzato le ricerche in rete per scoprire quali sono quelle più amate. A vincere sono la pasta alla Norma (in testa al podio), seguita dagli gnocchi alla sorrentina campani (n. 2), i tortellini emiliani (n. 10), i culurgiones sardi (n. 13), e la Carbonara (n. 20).

“La pasta in Italia ha tante radici - afferma Margherita Mastromauro, presidente dei pastai di Unione Italiana Food - visti gli stretti legami che ci sono tra le diverse tradizioni locali. Attraverso il Paese la pasta si è arricchita, diventando espressione di geografie, territori, latitudini e culture a cui le aziende che producono pasta hanno gradualmente aggiunto valore grazie al loro saper fare e all’avanzamento tecnologico nella produzione”.

