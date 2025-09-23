Wannenes - Asta 25 settembre 2025 (175x100)
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Non Solo Vino

NUOVE ABITUDINI

“Reset” della ristorazione in Europa: si spende di più (+10% sul 2019) e si va mangia meno fuori

I trend analizzati da Circana: vanno di moda le cene in solitaria, cresce il delivery e il consumo di alcolici è in calo. In Italia -4% di prenotazioni
CONSUMI, Europa, FUORICASA, PREZZI, RISTORAZIONE, Non Solo Vino
Il tavolo per uno va di moda nella ristorazione europea

La ristorazione in Europa sta vivendo un profondo cambiamento, spinta da nuove abitudini di consumo, dalla crescente digitalizzazione e da un equilibrio inedito tra socialità e individualismo. Mentre la spesa per mangiare fuori casa raggiunge livelli mai visti prima, il numero di visite resta inferiore rispetto al periodo pre-pandemico, segno che il “fuori casa” non è più solo una questione di presenza fisica. Il delivery ridisegna il concetto stesso di ristorazione, le cene in solitaria diventano una scelta di stile di vita, e i consumatori europei cercano esperienze sempre più personalizzate, bilanciando valore, salute e praticità. In questo scenario frammentato e dinamico, gli operatori devono reinventarsi per intercettare le nuove priorità e abitudini, tra sushi da asporto, mocktail, promozioni digitali e tavoli per uno.
Secondo i dati presentati da Circana - società leader nell’analisi dei comportamenti di consumo e delle tendenze di mercato - all’European Foodservice Summit di Amsterdam, nei giorni scorsi, la ristorazione europea sta vivendo una trasformazione profonda: la spesa per mangiare fuori casa nei principali mercati (Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna - chiamati anche i “big Five”) ha raggiunto livelli record, con un aumento del +10% su giugno 2019, ma il numero di visite resta ancora per il 10% sotto i livelli pre-pandemia.
Il settore si trova, così, a dover rispondere a nuove abitudini: cresce il fenomeno del “tavolo per uno”, con il 15,6% delle presenze nei ristoranti full-service rappresentato da clienti singoli, mentre le occasioni sociali tornano a salire e, nei 12 mesi fino a giugno 2025, hanno rappresentato il 31% di tutte le visite ai ristoranti, in aumento sul 29,8% registrato nel 2021. Questo trend è trainato soprattutto dai Paesi dell’Europa meridionale, dove le serate di apericena e i piatti da condividere, radicati nella tradizione familiare, continuano a favorire la convivialità.
Il Regno Unito resta il mercato più in difficoltà, afferma Circana, con presenze inferiori del 21% sul 2019, mentre la Germania guida la ripresa con presenze che, secondo le stime, cresceranno del +1,6% entro il 2026, spinte dalla forte adozione di prenotazioni online e delivery. In Italia e Spagna il calo è più contenuto (-4%), ma la ripresa spagnola sarà più lenta per via delle incertezze economiche.
Il delivery sta ridefinendo il concetto di “fuori casa”: due terzi degli ordini sostituiscono la cucina domestica e gli aggregatori digitali hanno quasi quadruplicato la loro quota dal 2016, arrivando al 3,7% delle presenze. I consumatori sono sempre più attenti al valore, con un terzo delle occasioni che include promozioni o menu combinati, e scelgono opzioni più leggere: il consumo di alcolici è in calo del -7% mentre aumentano alternative analcoliche (+2%), acqua del rubinetto (+5%) e acqua in bottiglia (+1%), secondo Circana.
“Stiamo assistendo a un reset nel settore della ristorazione in Europa. I consumatori stanno trovando un nuovo equilibrio tra gratificazione e convenienza, salute e praticità, occasioni sociali e cene in solitaria. È un mercato più dinamico, frammentato e ricco di opportunità rispetto a quanto non lo sia stato negli ultimi anni. Mangiare fuori sta diventando sempre più un’esperienza personalizzata. Per alcuni si tratta di momenti sociali condivisi, per altri è la libertà di un pranzo da soli. Che si tratti di una cena di bruschette a Roma, tapas con gli amici a Madrid, o sushi in un caffè a Berlino, i consumatori stanno plasmando le occasioni di consumo in base al loro stile di vita, e non il contrari”, conclude Jochen Pinsker, industry advisor Foodservice Europe Circana.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: CONSUMI, Europa, FUORICASA, PREZZI, RISTORAZIONE

Altri articoli