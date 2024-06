Resistenti e sostenibili, l’ascesa dei vini Piwi e la nascita del primo e-commerce dedicato

Per molti rappresentano il vino del futuro, sia per il loro approccio decisamente sostenibile che per la resistenza alle malattie della vite, peronospora in primis, e, anche se sono soltanto una nicchia nel mercato, la curiosità e l’interesse nei loro confronti continuano a crescere. Parliamo dei vini Piwi, (acronimo della parola tedesca “Pilzwiderstandsfähige”, che sta per “viti resistenti ai funghi”), che nascono dagli incroci naturali tra vinifere europee e altre viti di origini americane e/o asiatiche, e con un aspetto assolutamente non secondario in un’epoca dove il “climate change” mette a dura prova le coltivazioni: i vitigni Piwi sono infatti in grado di resistere autonomamente alle principali malattie grazie ai geni che conferiscono loro un’alta resistenza alle malattie funginee e consentono una significativa riduzione dell’uso dei pesticidi. Se è vero che attualmente lo 0,5% della viticoltura italiana è già fatta con varietà Piwi, il fenomeno, sia in termini di produttori che di vini in commercio, ma anche di masterclass ed eventi dedicati, è destinato a crescere. Tanto che, ora, nasce vinipiwi.it anche una nuova piattaforma per la vendita online, esclusivamente dedicata ai vini Piwi, la prima per questo comparto: l’idea arriva da Dipende che Vino, l’enoteca di Milano di Luca Gonzato, appassionato di vino, sommelier Ais-Associazione Italiana Sommelier e Maestro Assaggiatore di Vini Onav-Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino. Nell’enoteca online sono presenti oltre 100 etichette suddivise nelle varie categorie e quindi spumanti e frizzanti, bianchi, rossi, rosati, bianchi macerati, passiti e distillati (e non solo vino, ma anche il libro “Piwi - La viticoltura Resistente” a cura di Luca Gonzato e Ivano Asperti ed il poster con le 36 varietà Piwi iscritte al Registro Nazionale).

