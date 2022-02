Riccardo Canella, dal ristorante n. 1 al mondo ai fornelli del Cipriani Belmond Hotel di Venezia

Dal ristorante n. 1 al mondo ai fornelli di un luogo simbolo del turismo di alta gamma della laguna veneta: Riccardo Canella, padovano, per anni braccio destro di René Redzepi al Noma di Copenhagen, tre stelle Michelin e n. 1 al mondo dei “The World’s 50 Best Restaurants Awards 2021” (e già “allievo” di nomi come Gualtiero Marchesi e Massimiliano Alajmo, tra gli altri), sarà il nuovo executive chef del Cipriani Belmond Hotel di Venezia, icona del turismo di lusso creato da Giuseppe Cipriani, sull’Isola della Giudecca, e, dal 2019, nella galassia del gruppo francese del lusso Lvmh. “Sono tornato”, ha commentato lo stesso Canella su Facebook, social attraverso il quale, a rilanciare la notizia, è stato anche il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia.

Riccardo Canella, spiega una nota ufficiale del gruppo Belmond, “prenderà le redini del famoso Ristorante Oro. Attingendo alla sua esperienza globale e utilizzando il meglio dei prodotti stagionali e regionali, Riccardo eleverà l’esperienza culinaria con il suo unico talento creativo. Supervisionerà anche il Cip’s Club, il Porticciolo, il Bar Gabbiano, oltre ad eventi ed a cene private”.

“Tornare in Italia, entrare in punta di piedi nella mia patria, in un panorama così magico e misterioso come Venezia, è l’unica strada che percorrerei per mettermi alla prova a questo punto della mia carriera: sono felice ed estremamente fortunato di poter finalmente dare voce al mio modo di cucinare in questa Regione piena di storia e di tesori da portare alla luce”, ha detto lo stesso Riccardo Canella.

“Sono entusiasta che uno chef giovane e dinamico, ma con già così tanta esperienza al suo attivo come Riccardo venga a far parte del nostro team al Cipriani. Riccardo ha una personalità originale e un talento riconosciuto in tutto il mondo. Il suo arrivo a Venezia è indicativo della profonda rivoluzione gastronomica che la città sta vivendo da alcuni anni e che il Cipriani sta abbracciando. Sono certo che lo chef Canella saprà coniugare ed elevare l’alta qualità e la voglia di innovazione su cui il Cipriani sta investendo, non solo a livello gastronomico”, ha aggiunto Marco Novella, managing director Cipriani.

