Riccardo Deserti primo italiano alla guida di Origin, l’alleanza delle Indicazioni Geografiche

Per la prima volta c’è un italiano, Riccardo Deserti, alla guida di Origin, organizzazione internazionale no profit, fondata nel 2003, a Ginevra che rappresenta 576 Indicazioni Geografiche di 40 Paesi nel mondo. Deserti, vicepresidente di Origin Italia e direttore generale del Consorzio Parmigiano Reggiano, succede al francese Claude Vermot-Desroches, rimarrà in carica, per il prossimo biennio, e fissa subito l’obiettivo del suo mandato: “contribuire alla crescita delle produzioni di qualità ad indicazione geografica quale modello di sostenibilità economica e ambientale a livello globale, con un’attenzione particolare alle specificità dell’Unione Europea”. “Sono molte le sfide che ci attendono e molte le opportunità - dichiara Cesare Baldrighi, presidente Origin Italia - dalle politiche europee in ottica green, alla tutela delle Ig che passa anche dai nuovi sistemi di etichettatura”.

