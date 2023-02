Risoluzione che impegna il Governo contro l’Irlanda, ok in Commissione Agricoltura alla Camera

Nel dibattito politico e scientifico sul tema “vino e salute” che si è sviluppato in questi giorni, tra le tante iniziative e posizioni anche contrastanti, è arrivato l’ok della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati alla risoluzione a prima firma di Maria Cristina Caretta (Fratelli d’Italia) che impegna il Governo Italiano a contrastare l’iniziativa irlandese sugli “health warning” in etichettatura (con un fronte contrario sempre più largo in Europa, ma che non sembra dissuadere il governo irlandese dai suoi intenti, come riportato qui).

Un’iniziativa che, ovviamente, è piaciuta alla filiera del vino. Con Confagricoltura, Cia, Copagri, Alleanza delle Cooperative Italiane, Unione Italiana Vini - Uiv, Federdoc, Federvini, Assoenologi che insieme commentano: “è da apprezzare molto e sostenere il contenuto della risoluzione dell’onorevole Caretta, approvata dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, con la quale il Governo si impegna a contrastare le misure assunte dall’Irlanda che impongono l’indicazione sulle etichette delle bevande alcoliche di avvertenze sanitarie allarmistiche sulla salute. Ringraziamo il presidente Mico Carloni (Lega) e tutti i componenti della Commissione per aver recepito le preoccupazioni del settore vino, decidendo di intervenire mediante ogni via percorribile internazionale ed europea, al fine di evitare una nuova stigmatizzazione del nostro prodotto”.

“La risoluzione - commentano le rappresentanze della filiera - evidenzia lo stretto legame esistente tra la tradizione vitivinicola italiana, le eccellenze che ne rappresentano il suo frutto ed il modello della Dieta Mediterranea, riconosciuto per la sua salubrità come patrimonio mondiale da promuovere e valorizzare. Un legame che deve impedire l’adozione di sistemi di etichettatura penalizzanti e fuorvianti per i consumatori. Accogliamo con soddisfazione - ha concluso la filiera - la volontà del Governo di adoperarsi per attivare azioni proattive di sensibilizzazione al corretto consumo dei prodotti vitivinicoli e, più in generale, degli altri prodotti alcolici, recependo le nostre proposte volte alla realizzazione di progetti di educazione al consumo responsabile che garantiranno non solo la tutela della salute pubblica ma anche il valore delle produzioni italiane di eccellenza e del nostro Made in Italy”.

