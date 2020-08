Ristoranti e bar, cresce la spesa in comunicazione social: progetti triplicati tra 2017 e 2019

Gli investimenti in social marketing del settore Horeca, in Italia, sono in deciso aumento nel primo quadrimestre 2020. Secondo l’osservatorio AddLance, il marketplace di servizi professionali da remoto più diffuso tra le Pmi italiane, i progetti di social media management di alberghi, strutture turistiche e ricettive, ristoranti e servizi di catering hanno superato le voci di spesa per i soli progetti web. Nel 2017 e nel 2018, le aziende del settore Horeca erano concentrate, per lo più, sullo sviluppo di siti web, e solo alcune pensavano di aumentarne la visibilità con azioni di social marketing. Nel 2019 e nella prima parte del 2020, il trend è cambiato: obiettivo delle Pmi non è solo avere o rinnovare il sito Internet, ma soprattutto investire in social media management, e quindi in presenza, comunicazione e non solo su Facebook ed Instagram, i più popolari.

Fra il 2017 e il 2019 la richiesta di nuovi siti è quasi raddoppiata, mentre la richiesta di progetti di social marketing è, nello stesso periodo, triplicata, e l’osservatorio AddLance prevede, per la fine dell’anno, una conferma del trend, con i progetti sui social media che arriveranno ad essere quasi cinque volte quelli del 2017. Si può spiegare questo andamento ipotizzando un’evoluzione del settore alberghiero e turistico, più consapevole delle ultime tendenze del web marketing, ma emerge anche un “effetto Coronavirus” nelle scelte delle imprese. L’emergenza sanitaria, infatti, ha imposto alle Pmi una riflessione su un utilizzo più raffinato dei canali on line: nel complesso, la richiesta di servizi per il web ha avuto, tra febbraio e maggio 2020, un’impennata del 600%.

“Fino al 2017 i servizi di Horeca richiedevano solo lo sviluppo del sito web. Dal 2018 - spiega Andrea Cossovel, direttore marketing AddLance - la richiesta di gestione di pagine Facebook o campagne pubblicitarie è cresciuta gradualmente, mentre dal 2019 la richiesta di social media manager ha superato di gran lunga la richiesta di servizi web. Fra i social, ora Instagram è predominante”.

