Roma, meta preferita dai gastronomi, in cima alla “Top Destinations for Food Lovers” di TripAdvisor

La ricchezza della cucina italiana e le tipicità di quella capitolina, dai carciofi alla Giudia alla Carbonara, portano Roma in cima alla “Top Destinations for Food Lovers” dei “Traveler’s Choice” 2022 di TripAdvisor, la classifica delle mete imperdibili per gli amanti del mangiare bene. Sul podio, dietro a Roma, la città che raccoglie tre millenni di storia, e pochi meno di cultura gastronomica, Londra, simbolo della multiculturalità e della modernità del Vecchio Continente, che si ritrovano in ogni quartiere e nelle tante tavole stellate Michelin, e Parigi, culla della cucina più celebrata al mondo, e che tra l’Arco di Trionfo e la Tour Eiffel conta alcuni dei mercati alimentari più belli.

Alla posizione n. 4, sorprende fino ad un certo punto Dubai, una delle città più dinamiche ed attrattive degli ultimi anni, con investimenti e turisti che la animano da ogni angolo del globo. Quindi, al quinto posto, Barcellona, città della Sagrada Familia e della Boqueria, al secolo mercato di St. Josep, tra i più colorati e gustosi, tra crudi di pesce e vino, che sin possano trovare. Alla posizione n. 6, Madrid, dove l’alta ristorazione fa il boom con i tipici tapas bar.

A chiudere la top ten, San Paolo, New York, Bangkok e Singapore, ma in classifica trovano spazio anche Firenze, porta settentrionale ad uno dei più importanti e storici territori del vino italiano, quello del Chianti Classico, e “casa” di piatti golosi come la ribollita, il peposo e la trippa, alla posizione n. 11, e Napoli, la patria di un simbolo della gastronomia made in Italy come la pizza, alla posizione n. 15.

Da segnalare, sempre in ottica enoica, Bordeaux, che scala posizioni anche tra le mete turistiche, non solo per il vino, ma anche per la ristorazione della città, che gli valgono la posizione n. 17.

