Rumors: Andrea Guerra alla guida dell’hotellerie e della ristorazione del colosso Lvmh

Dalla guida di Eataly, di cui ad oggi è presidente ma senza cariche operative, tutte nelle mani dell’amministratore delegato Nicola Farinetti, alla guida del business dell’ospitalità e ristorazione del colosso del lusso francese Lvmh, che controlla brand dell’hotellerie come Belmond, Bulgari e Cheval Blanc.

Uno dei manager italiani di maggior successo (già al timone di Luxottica, prima dell’esperienza in Eataly), andrebbe così alla guida di una divisione strutturale del gruppo francese controllato da Bernard Arnault, ai vertici anche nel mondo del vino con marchi come Moët & Chandon, Krug, Veuve Clicquot, Hennessy, Château d’Yquem, Cheval Blanc e Dom Perignon, solo per citarne alcuni. E che potrebbe essere preliminare anche allo sbarco del gruppo nel mondo del vino italiano, come da rumors di WineNews di inizio anno.

