Rumors: la pandemia impone prudenza, e Vinitaly potrebbe slittare da aprile a giugno 2021

Con la pandemia che non allenta la morsa, almeno in Europa e in Usa, è difficilissimo fare programmazione, soprattutto per gli eventi fieristici che richiedono tempo, investimenti e facilità negli spostamenti e nei viaggi. Nulla di più lontano dalla situazione attuale, in uno stallo che durerà ancora non si sa quanto. E così, anche alla luce dei numeri di queste ore e delle notizie su vaccini più o meno vicini, diversi eventi in calendario ad inizio anno sembrano orientati a riprogrammarsi più avanti, cercando con prudenza maggiori certezze per organizzatori ed espositori. E, tra i rumors che rimbalzano nel mondo del vino, sembra che l’idea di VeronaFiere di spostare Vinitaly da aprile a giugno 2021, a Verona, stia prendendo corpo. Un rumors, e ripetiamo rumors, ad ora, e nulla più. Che potrà trovare smentita o conferma nelle prossime ore, magari già a Wine2Wine, che parte domani con l’International Summit sul Vino, per proseguire con tanti focus e approfondimenti, tutti in digitale, dal 21 al 24 novembre.

