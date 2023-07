Rumors politici: secondo “Il Foglio” il Ministro Lollobrigida pronto a candidarsi in Europa

Il mondo delle imprese agricole, ma anche delle politica, sono stati abituati, negli anni, a veder cambiare spesso il titolare del Ministero dell’Agricoltura, come si chiama ora, o delle Politiche Agricole, come si chiamava fino all’arrivo del Governo Meloni. A ritmi ancor più frequenti di quelli dei cambi di Governo, che nella storia italiana degli ultimi 20-25 anni sono stati tutt’altro che rari. E chissà che il futuro prossimo non presenti una nuova giravolta per la poltrona di Via XX Settembre, occupata da Francesco Lollobrigida. Secondo il quotidiano “Il Foglio”, in un articolo firmato da Simone Canettieri, lo stesso Lollobrigida avrebbe detto ad alcuni dirigenti Coldiretti: “sto valutando di candidarmi alle elezioni europee: cosa ne pensate?”. Elezioni che si terranno nel 2024. Parole quelle attribuite al Ministro Lollobrigida (ad ora non seguite da qualsivoglia conferma o smentita ufficiale) che, secondo “Il Foglio”, aprirebbero addirittura un rimpasto di Governo. I tempi diranno quello che accadrà. Ma, intanto, poche ore fa, lo stesso Lollobrigida, sul suo profilo Twitter ufficiale, ha voluto congratularsi con il collega francese Marc Fesneau: “A @MFesneau, riconfermato Ministro dell’Agricoltura francese, auguri di buon lavoro. Sono certo che collaboreremo proficuamente per lo sviluppo di questo settore strategico, con l’obiettivo di perseguire il traguardo della sovranità alimentare europea”, ha scritto Lollobrigida.

