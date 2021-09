Sana 2021, di scena la “Rivoluzione Bio”, aspettando il Sana Slow Wine

La “Rivoluzione Bio”, ossia gli stati generali del biologico, con FederBio, AssoBio, Nomisma e Ice, che metteranno al centro una panoramica sul settore ed un confronto tra istituzioni, player della filiera ed esperti del settore sui temi più rilevanti ed attuali per il comparto; la presentazione dei dati dell’Osservatorio Sana 2021, con “tutti i numeri del bio”, dalla produzione alle dimensioni del mercato; la “Via delle Erbe”, l’iniziativa organizzata in collaborazione con Siste - Società Italiana di Scienze Applicate alle Piante Officinali e ai Prodotti per la Salute, e Altea - Associazione dei Tecnici Erboristi dell’Università di Torino, che mette in risalto storia, proprietà, benefici e potenzialità d’uso delle piante; Sanatech, il primo salone professionale dedicato alla filiera della produzione agroalimentare, zootecnica e del benessere, biologica ed eco-sostenibile, che si concentrerà sul packaging, declinato sia in ottica alimentazione sia in ottica cosmetica; Sana Tea, organizzata con associazione In Tè, che offrirà l’occasione per familiarizzare con i sempre più richiesti tè e tisane; l’accordo tra BolognaFiere e Alibaba.com, che ha messo in sinergia le piattaforme fieristiche di BolognaFiere, a partire dal Sana, con la piattaforma del leader mondiale del commercio online B2B, in cui operano quotidianamente oltre 26 milioni di buyer, attivi in 190 Paesi del mondo; il Sana Slow Wine, curato da Slow Food, che ospiterà proprio il primo incontro internazionale della Slow Wine Coalition, dal 26 febbraio all’1 marzo 2022. Ecco i pilastri di Sana 2021, il Salone internazionale del biologico e del naturale, organizzato da BolognaFiere in collaborazione con AssoBio e FederBio e con il supporto di Ita - Italian Trade Agency, di scena a Bologna dal 9 al 12 settembre (insieme a OnBeauty by Cosmoprof e Cosmofarma), che svelerà a professionisti e consumatori 600 brand e 500 novità di prodotto.

