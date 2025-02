Sanremo 2025 al via, nei 100 anni del Crea Orticoltura e Florovivaismo della “città dei fiori”

Fondato nel 1925 da Mario ed Eva Calvino, genitori del grande scrittore italiano Italo Calvino, con Regio Decreto, non tutti sanno che la Stazione Sperimentale per la Floricoltura di Sanremo ha rappresentato un passo fondamentale nello sviluppo della ricerca agricola, contribuendo in modo significativo all’innovazione nei settori di competenza. Lo ricorda il Ministero dell’Agricoltura, celebrando i 100 anni del Crea Orticoltura e Florovivaismo della “città dei fiori” in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza che si è celebrata oggi, proprio nel giorno in cui inizia Sanremo 2025, l’attesissimo Festival della canzone italiana (da stasera in prima serata su Rai 1), in cui i fiori sono da sempre protagonisti sul palco del Teatro Ariston, per decorarlo e dove vengono donati ai cantanti in gara (che nei testi delle loro canzoni citano anche cibo & vino come raccontiamo, ogni Festival, su WineNews), ma anche a Casa Sanremo, vera e propria vetrina del made in Italy. “Le donne del Crea, sin dai suoi albori - spiega il Ministero (che suoi social ha raccolto le loro testimonianze) - hanno giocato un ruolo essenziale in questo percorso, apportando con passione, competenza e determinazione un valore aggiunto alla ricerca scientifica e all’evoluzione del settore. La loro dedizione ha ispirato le nuove generazioni di ricercatrici, a perseguire con innovazione e impegno la sostenibilità in agricoltura, confermando la loro centralità nella scrittura della storia della scienza e del progresso”.

Fiori che rappresentano un “fiore” all’occhiello - è proprio il caso di dirlo - non solo della Riviera ligure, ma dell’agricoltura italiana, tra i settori di punta del made in Italy, con il florovivaismo che, oggi, in Italia vale oltre 3,2 miliardi di euro di fatturato, conta 27.000 aziende e 20.000 addetti nell’intera filiera che produce varietà tra le più belle al mondo.

